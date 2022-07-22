Горбатый кит проглотил двух туристок у берегов Калифорнии — видео

У берегов Калифорнии горбатый кит проглотил двух женщин, которые катались на каяке. Инцидент на камеру сняли очевидцы, передает Tengrinews.kz.

На кадрах запечатлено, как кит, широко открыв пасть, заглатывает каяк вместе с двумя девушками. Буквально через секунду морской гигант выплевывает людей, вероятно, поняв, что те не входят в рацион его питания. Горбатые киты питаются крилем и мелкой рыбой.

Отмечается, что девушки не пострадали, отделавшись лишь испугом.

Ранее дайвер рассказал, что был проглочен китом и выжил.

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