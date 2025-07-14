Сегодня у жителей 11-ти многоэтажек микрорайона Береке, а это свыше 2000 потребителей, появится долгожданная горячая вода. Об этом заявил на очередном аппаратном совещании аким Костаная.

Речь идет о тех, кто находился на обслуживании частной блочно-модульных котельных «Береке». Напомним, с мая этого года бизнесмен прекратил подачу горячего водоснабжения в эти дома из-за долгов потребителей и собственного долга поставщику газа. По словам градоначальника, частник передал котельные городу на безвозмездной основе.

«БМК «Береке» проблемный объект. В прошлом году зимой за этой котельной мы наблюдали. На пределе она работала, все четыре котла работали. Ни одного резерва. Около 2300 абонентов на семейственность умножить, это примерно 7000 человек, я уже об этом говорил. Недавно мы проезжали туда, то же обследование проводили. 10 июля было подписано постановление, мы приняли на баланс. Да, там надо ремонтировать, да там надо готовить, для бюджета — это нагрузка, но это зато какая-то гарантия для людей, которые там проживают. Не должно быть вообще частных котельных по сути. Вот сейчас их всех, «Алтын Арман» забрали, там 14 домов, здесь 11 домов. В общем, у нас примерно сейчас около 15 тысяч людей придут. Это абоненты будут КТЭК. Нам нужно сети ревизировать, делать их, дополнительный котел ставить. Это все нагрузка на бюджет. Но это оправдана нагрузка. Мы не можем позволить себе, чтобы предприниматель сидел, занимался. Хорошо, что он понял, передал это все безвозмездно. Мы все эти объекты берем бесплатно. Об этом мы многократно говорили. Объекты жизнеобеспечения, которые взяли они в свое время, бесплатно берем, но сегодня есть затраты на содержание. На это мы пойдем. Это город», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

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