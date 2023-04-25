Горячее питание станет бесплатным для всех школьников начальных классов в Костанайской области

На эти цели из бюджета региона должны будут выделить почти два миллиарда тенге. Заявка сейчас направлена в маслихат Костанайской области на утверждение. Напомним, на сегодня бесплатное горячее питание предоставляется лишь детям из социально-уязвимых категорий.

В начальном звене школы -лицея №2 обучается 790 детей, из них 32 ребенка обеспечены бесплатным горячим питанием. Как известно, в нашей области такую прерогатива отдаётся лишь ученикам начальных классов из социально-уязвимых семей. Стоимость одного горячего обеда обходится родительскому кошельку в 450 тенге. Несмотря на невысокую стоимость, при нынешних ценах на продукты, меню повара стараются сделать разнообразным.

«Блюда у нас не повторяются. То есть если у нас в понедельник каша, то во вторник каши уже не будет. Есть салаты в меню, горячее. Соответственно можно сказать, что питание витаминизированное для детей и дети питаются потому что повара стараются вкусно готовить», — рассказала заместитель директора школы-лицея №2 Костаная Елена Кудряшова.

Всего же в Костанайской области за счет средств Фонда всеобуча, то есть бесплатно, питание на данный момент получают свыше четырех тысяч учеников. Однако уже с начала следующего учебного года эта цифра вырастет до почти сорока пяти тысяч. По поручению президента страны, все без исключения ученики начальных классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием.

«По предварительным подсчетам дополнительно требуется выделение 1,813 млрд тенге. Управление образования уже направило бюджетную заявку в маслихат Костанайской области. Так как в поручении было оговорено, что обеспечение горячим питанием должно быть полностью профинансировано из местного бюджета. Как только заявка будет рассмотрена, приступим к работе. Исполнить поручение мы должны до начала нового учебного года», — говорит пресс-секретарь управления образования Костанайской области Анна Лазарева.

Для Костанайской области это станет новшеством. А вот в ряде других регионов страны, в том числе в городах Астана и Шымкент, бесплатным горячим питанием учеников начальных классов кормят уже не первый год.

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