Горячее водоснабжение уже возвращается в дома костанайцев

27 мая ГКП «КТЭК»отключило подачу горячего водоснабжения в 326 домов в районе КЖБИ. В 50 домов там, где не обнаружены дефекты, уже подключили водоснабжение.

«28 мая провели гидравлические испытания и уже сегодня горячая вода вернётся в 50 домов там, где не обнаружены дефекты. Как в столице! Даже быстрее. Впервые в истории Костаная. Хорошая новость и для жителей центральной части города, которые с 11 мая были без горячей воды. Ремонтная группа завершила сварочные работы и в 170 домов вернулась горячая вода уже этой ночью. В районе по КСК так же сегодня горячая вода вернётся в 155 домов. Главное, чтобы ПКСК вовремя открыли свои задвижки. «,- сообщили ГКП «КТЭК» в своем инстаграм аккаунте.

По словам директора ГКП «КТЭК»Аскара Бекпаганбетова сегодня удастся подключить еще 170 домов.

«Отключили КЖБИ, более 300 домов, сегодня уже можем включить 50 домов там, где нет дефектов. И сегодня заканчиваем ремонт на улице Тауелсиздик и подключаем 170 домов. Они были отключены с 11 мая»,- сказал Аскар Бекпаганбетов.

Ранее был опубликован список 245 домов, которым уже подключили воду 23 мая.

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