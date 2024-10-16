Информацию касательно повреждения трубы теплоснабжения предоставила пресс-служба акимата Костаная.

«16 октября, в ходе строительно-монтажных работ по адресу Аль-Фараби, 45, где производился капитальный ремонт кровли жилого дома. Произошел порыв трубы теплоснабжения в связи с несвоевременным обслуживанием и заменой трубы. В результате чего подтопило одну квартиру. Сотрудники ПКСК заменили поврежденный участок гнилой трубы, авария полностью устранена», — сообщили в акимате.

По состоянию на 15:00 часов подача теплоснабжения восстановлена.

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