Информацию касательно повреждения трубы теплоснабжения предоставила пресс-служба акимата Костаная.
«16 октября, в ходе строительно-монтажных работ по адресу Аль-Фараби, 45, где производился капитальный ремонт кровли жилого дома. Произошел порыв трубы теплоснабжения в связи с несвоевременным обслуживанием и заменой трубы. В результате чего подтопило одну квартиру. Сотрудники ПКСК заменили поврежденный участок гнилой трубы, авария полностью устранена», — сообщили в акимате.
По состоянию на 15:00 часов подача теплоснабжения восстановлена.