«Горячую линию» для владельцев авто, ввезенных из Армении, открыли в Костанайской области

В департаменте полиции Костанайской области создан Call-центр по вопросам временной регистрации автомобилей, приобретенных в Армении и ввезенных на территорию региона. Специалисты готовы подробно рассказать как зарегистрировать авто и сколько будет стоить данная услуга, а также ответить на вопросы граждан. Номера телефонов: 8-708-475-38-29, 8-7142-75-38-29.

Постановление правительства «О некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами Республики Казахстан отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения» №306 было опубликовано в официальных источниках 20 мая. Оно разрешает временную регистрацию армянских машин с левым рулем, ввезенных в Казахстан до 1 февраля 2020 года.

Период проведения регистрации с 1 июня по 1 сентября этого года. Существуют три вида платежа. Это сбор за регистрацию — 695 тенге, пошлина за техпаспорт – 3 473 тенге и пошлина за госномер — 7 778 тенге. Общая сумма платежа составляет 11 946 тенге.

К регистрации не допускаются транспортные средства, ввезенные в Казахстан после 1 февраля 2020 года. Кроме того, регистрация не может быть осуществлена на лиц, не указанных в качестве владельца в регистрационных документах, которые были выданы уполномоченным органом Республики Армения.

Для регистрации транспортных средств необходимы следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность;

2)документы об уплате сбора за государственную регистрацию в размере 0,25 процента месячного расчетного показателя и государственных пошлин в соответствии со статьей 615 Налогового кодекса Республики Казахстан;

3) СРТС и ГРНЗ на транспортные средства, выданные в уполномоченном органе Республики Армения;

4) документы, представляемые для регистрации транспортных средств, составленные на ином языке, кроме государственного или русского языка, переводятся на государственный или русский языки и должны иметь удостоверяющие подписи нотариуса о верности перевода либо другого лица, имеющего право совершать такие действия.

5) в особые отметки вносятся записи: «ТСРА» и «Не подлежит регистрации на иное лицо»;

6) В случае утраты СРТС и (или) ГРНЗ на транспортное средство, выданных в Республике Казахстан, в письменной форме указываются обстоятельства их утраты.

7) При утере ГРНЗ выдача дубликата производится путем их изготовления, без внесения изменений в Единую информационную систему.

«Горячая линия» работает с 9.00 до 19.00 часов.

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