Горячую воду начнут отключать в Костанае. Опубликован график опрессовки

Утвержден график останова теплоисточников для проведения гидравлических испытаний (опрессовка) магистральных тепловых сетей перед началом отопительного сезона 2020-2021 года
Владельцам зданий и сооружений, расположенных в зоне опрессовки необходимо заблаговременно и надежно отключить внутренние сети теплоснабжения зданий во избежание разрывов трубопроводов и отопительных приборов.
Просьба к жителям города в указанные дни проявлять осторожность вблизи нахождения надземных трубопроводов.
Тепловая компания приносит извинения за временные неудобства
Напомним, котельная №2 -район КСК, котельная №3 -район КЖБИ, котельная №12 — микрорайон Аэропорт.
COVID-2019 в Казахстане
103300 - зарегистрированно
84445 - выздоровевших
1415 - летальных случаев
3276 - в Костанайской области