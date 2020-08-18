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Горячую воду начнут отключать в Костанае. Опубликован график опрессовки

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Утвержден график останова теплоисточников для проведения гидравлических испытаний (опрессовка) магистральных тепловых сетей перед началом отопительного сезона 2020-2021 года

Владельцам зданий и сооружений, расположенных ​ в ​ зоне ​ опрессовки необходимо заблаговременно и надежно отключить внутренние сети теплоснабжения зданий во избежание разрывов трубопроводов и отопительных приборов.

Просьба к жителям города в указанные дни проявлять осторожность вблизи нахождения надземных трубопроводов.

​Тепловая компания приносит извинения за временные неудобства

 

 

Напомним, котельная №2 -район КСК, котельная №3 -район КЖБИ, котельная №12 — микрорайон Аэропорт.

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