Горячую воду начнут подавать раньше в Костанае

Горячую воду в дома костанайцев начнут подавать с 23 мая. Из 471 отключенных по зоне ТЭЦ домов, в 245 возможно подадут горячую воду раньше срока. Об этом сообщил директор ГКП «КТЭК»Аскар Бекпаганбетов

«Есть вариант, запустить горячее водоснабжение хотя бы 245 домов, не дожидаясь полного окончания ремонта по зоне ТЭЦ. Если успеем с ремонтом, то сможем подать»,- сообщил Аскар Бекпаганбетов.

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