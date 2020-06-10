Горячую воду и газ отключат сегодня в одном микрорайоне Костаная

В связи с ремонтными работами проводимыми АО «КазТрансГаз Аймак» 10 июня с 09:00 до 18:00 будет временно приостановлена подача газа на котельную микрорайона Аэропорт.

«Соответственно ГКП «КТЭК» вынуждено ограничить подачу горячего водоснабжения в жилые дома микрорайона Аэропорт. Приносим извинения за доставленные неудобства»,- сообщили в пресс-службе ГКП «КТЭК».

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