Горячую воду в 132 домах Костаная дадут позже запланированной даты

Горячую воду в 132 домах Костаная после опрессовки дадут не сразу. Однако вины ГКП «КТЭК» здесь нет. Информация об этом появилась на официальной странице ГКП «КТЭК» в инстаграм.

Директор ГКП «КТЭК» Аскар Бекпаганбетов направил письма в ТОО, выполняющие перекладку тепломагистрали по проспекту Абая и улице Чкалова. От окончания строительно-монтажных работ зависит подача горячего водоснабжения в 132 дома в районе КЖБИ.

«Мы планировали и готовы завтра подключить к ГВС 132 дома в районе КЖБИ. Но увы. ТОО «Арвис» пока не готово сообщить, на какой период затянутся работы по реконструкции. Направили письма. Как только ситуация прояснится, мы обязательно сообщим»,- сообщается на странице инстаграм.

Напомним, согласно графику ГВС в этом районе должно было появится 9 июня.

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