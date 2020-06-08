USD 397.31
EUR 448.76
RUB 5.83
  1. Home
  2. Новости
  3. Горячую воду в 132 домах Костаная дадут позже запланированной даты

Горячую воду в 132 домах Костаная дадут позже запланированной даты

фото из открытых источников

COVID-2019 в Казахстане

12859 - зарегистрированно

7557 - выздоровевших

56 - летальных случаев

202 - в Костанайской области

Горячую воду в 132 домах Костаная после опрессовки дадут не сразу. Однако вины ГКП «КТЭК» здесь нет. Информация об этом появилась на официальной странице ГКП «КТЭК» в инстаграм.

Директор ГКП «КТЭК»  Аскар Бекпаганбетов направил письма в ТОО, выполняющие перекладку тепломагистрали по проспекту Абая и улице Чкалова. От окончания строительно-монтажных работ зависит подача горячего водоснабжения в 132 дома в районе КЖБИ.

«Мы планировали и готовы завтра подключить к ГВС 132 дома в районе КЖБИ. Но увы. ТОО «Арвис» пока не готово сообщить, на какой период затянутся работы по реконструкции. Направили письма. Как только ситуация прояснится, мы обязательно сообщим»,-  сообщается на странице инстаграм.

Напомним, согласно графику ГВС в этом районе должно было появится 9 июня.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Улы дала мырасы
Следующая новость

Тело мужчины обнаружено в водоеме в Костанайской области