Горячую воду в Костанае отключат раньше

Информацию об отключении горячей воды предоставили в ГКП «КТЭК».
С 7 мая в городе начинается традиционная весенняя опрессовка. Теплокомпания опубликовала график отключения горячей воды.
Первыми от горячего водоснабжения отключат жителей района КСК, а подключат только 12 июня. Меньше всего без горячей воды будут жители микрорайонов Аэропорт, Юбилейный и Кунай, опрессовка там начнется 10-го мая, а завершится уже 18 . На ТЭЦ и котельной № 3 гидравлические испытания сетей также начнутся 10 мая, а закончатся 6 июня.