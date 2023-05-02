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Горячую воду в Костанае отключат раньше

Информацию об отключении горячей воды предоставили в ГКП «КТЭК».

С 7 мая в городе начинается традиционная весенняя опрессовка. Теплокомпания опубликовала график отключения горячей воды.

Первыми от горячего водоснабжения отключат жителей района КСК, а подключат только 12 июня. Меньше всего без горячей воды будут жители микрорайонов Аэропорт, Юбилейный и Кунай, опрессовка там начнется 10-го мая, а завершится уже 18 . На ТЭЦ и котельной № 3 гидравлические испытания сетей также начнутся 10 мая, а закончатся 6 июня.

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