Горячую воду вернули костанайцам, но не всем

Потребителей, запитанных от ТЭЦ и котельной № 3 в пятницу начали подключать к горячей воде. Правда не все дома ее получили, виной тому порывы, которые КТЭК обязуется устранить в течение нескольких дней.

Центр города и район КЖБИ уже получили горячую воду. Но есть и дома, до которых она так и не дошла. На данный момент в этих районах имеются 30 порывов, и 14 из них уже устранили. Как говорит директор теплокомпании, все имеющиеся дефекты после опрессовки устранятся в течение 10 дней.

«Раньше вообще 5 лет назад было , что по месяцу длилась опрессовка. Потом мы ее максимально снизили, распределили по районам , чтобы снизить этот уровень напряженности. Сейчас мы добились того, центральная зона 15-18 дней идет срок отключения, а зона КЖБИ 10 дней«, отмечает директор КГП КТЭК Аскар Бекпаганбетов.

Самый большой дефект еще не устранили в так называемом районе ГАИ. Там без горячей воды на сегодня остаются 3 организации и 21 многоквартирный дом. Реконструкцию тепломагистрали здесь проводили в 2020 году, но опрессовка выявила порывы. Работать над устранением будет подрядчик в рамках гарантийных обязательств.

«Там, где в прошлом году по «Дорожной карте» укладывали новую магистраль, там при опрессовке повредились сильфонные компенсаторы. Но этот участок находится на гарантии, поэтому мы связались с подрядчиками кто это выполнял, они обещали в кротчайшие сроки поставить«,- говорит Бекпаганбетов.

С сегодняшнего дня дома, запитанные от котельной номер 2 — это район КСК, отключат от горячей воды до 15 июня. Неделю будет без горячей воды микрорайон аэропорт — с 7 июня до 14 июня. Микрорайон Юбилейный со 2 июня по 11. Подключить их к горячей воде должны по запланированному графику, правда если не выявят дефектов.

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