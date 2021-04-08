Горящая вода из ливневки в Костанае удивила Казнет. Экологи отобрали пробы воспламеняющейся воды из ливневки в Костанае, передает Tengrinews.kz.

В сети появился ролик, где поджигают воду из ливневой канализации, а она горит. Пробы отбирали под Гагаринским путепроводом по проспекту Назарбаева в Костанае. Пользователи сети теряются в догадках и предполагают, что, возможно, нефтепродукты попали в ливневую канализацию.

«К нам поступила информация из акимата города, что необходимо отобрать вещество непонятного происхождения. Специалисты выехали на место, были отобраны пробы. На сегодняшний день проводятся анализы, скорее всего, в среду будет известен состав вещества», — сообщил заместитель руководителя Департамента экологии Костанайской области Куаныш Елеусинов.

Об этом факте сразу сообщили в акимат и Департамент по ЧС Костанайской области. Сейчас лаборатория отбирает пробы во всех канализационных стоках города, а также в реке Тобол выше и ниже по течению. Также специалисты отобрали пробы воды в дачном обществе «Текстильщик-1», ранее его жители были обеспокоены тем, что талая вода идет к ним с полигона, а туда свозили снег с реагентами с городских улиц.