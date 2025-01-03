Информацию представили в пресс-службе акимата Костаная.

«Уважаемые жители и гости города! В связи с установившейся плюсовой температурой и в целях обеспечения безопасности совместно с органами ЧС принято решение временно приостановить работу горок (Центральная площадь, Бульвар молодежи, Жастар Сарайы) с 4 января. Просим отнестись с пониманием!», — говорится в сообщении пресс-службы акимата Костаная.

Как только погодные условия станут благоприятными и установится устойчивая минусовая температура, горки вновь будут открыты для посещения.

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