Информацию представили в пресс-службе акимата Костаная.
«Уважаемые жители и гости города! В связи с установившейся плюсовой температурой и в целях обеспечения безопасности совместно с органами ЧС принято решение временно приостановить работу горок (Центральная площадь, Бульвар молодежи, Жастар Сарайы) с 4 января. Просим отнестись с пониманием!», — говорится в сообщении пресс-службы акимата Костаная.
Как только погодные условия станут благоприятными и установится устойчивая минусовая температура, горки вновь будут открыты для посещения.