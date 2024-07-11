Горной массой насмерть придавило работника ССГПО

Фото взято с dzen.ru
На шахте «Соколовская» ССГПО произошел несчастный случай. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
При оборке заколов после производства взрывных работ на горизонте –280 метров произошло отслоение куска горной массы на проходчика.
В результате работник получил травмы, несовместимые с жизнью.
Коллектив и руководство АО «ССГПО» выражают соболезнование семье погибшего. Семье погибшего будет оказана необходимая помощь.
По факту случившегося проводится расследование.
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