Горной массой насмерть придавило работника ССГПО

На шахте «Соколовская» ССГПО произошел несчастный случай. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

При оборке заколов после производства взрывных работ на горизонте –280 метров произошло отслоение куска горной массы на проходчика.

В результате работник получил травмы, несовместимые с жизнью.

Коллектив и руководство АО «ССГПО» выражают соболезнование семье погибшего. Семье погибшего будет оказана необходимая помощь.

По факту случившегося проводится расследование.

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