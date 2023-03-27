Город должен блестеть. В Костанае стартует генеральная уборка

Приводить город в порядок начнут уже с первого апреля. В нем городской отдел ЖКХ призывает принять участие : государственные учреждения, депутатов, молодежь, НПО и представителей бизнеса.

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Каждый должен привести в порядок свои территории. Работу по проведению саночистки будет контролировать акимат.

«По завершению уборки, просим сообщать точные места складирования мусора в ситуационный центр «Айкомек» по номеру 109 для оперативного реагирования и осуществления вывоза подрядными организациями. Доводим до вашего сведения, что в дни проведения двухмесячника сбор и утилизация мусора будет проводиться на безвозмездной основе на площадке северного полигона», — объяснил руководитель отдела ЖКХ Костаная Данияр Сабитов.

Принять участие в субботниках просят и жителей многоэтажек. Поэтому председателям ПКСК, ОСИ и ПТ нужно обратить внимание, что мусор с территорий в это время будет вывозиться бесплатно, по заявкам в ситуационный центр. Руководитель отдела ЖКХ рассказал, что в этом году будет продолжена работа по ликвидации стихийных свалок, на это выделено 72 миллиона тенге, сейчас ведутся конкурсные процедуры.

«Мы должны в течение апреля привести город в порядок. К первомайским праздникам план такой: город должен блестеть. Как всегда, мы должны все это предусмотреть. На дорогах сейчас, проспект Абая например, многие улице почти сухие уже. Понятно, паводок еще впереди. Но, нужно уже грязь вывозить, прибордюрную. Этим нужно начать заниматься прямо сейчас, не ждать, пока растает или высохнет», — говорит аким Костаная Марат Жундубаев.

Также на совещании рассказали и об очистке логов, в этом году на эти цели выделено 59 миллионов тенге. Аким Костаная отметил, что очистка не будет эффективной без дальнейшего содержания логов и канав. Поэтому, Марат Жундубаев поручил местной полицейской службе следить за ситуацией и наказывать тех, кто будет их засорять. Для этого планируется установка дополнительных камер наблюдения.

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