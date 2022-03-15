Город-каток. До 10 операций в день проводят травматологи в больнице Костаная

По словам врачей, люди становятся жертвами гололеда, и поступают в основном с переломами верхних и нижних конечностей. Чаще всего это пожилые люди. Сейчас травматологическое отделение в городской больнице переполнено.

Улицы Костаная в прямом смысле превратились в настоящий каток. Тротуары в городе буквально непроходимые, по которым удобнее не ходить, скорее скользить.

И даже в центре города ходить быстрыми шагами не получается. Причина всему гололед, который не посыпают пескосолянной смесью. А именно тут ходят не мало пенсионеров, которым без помощи опоры не обойтись. Жертвами гололеда ежедневно становятся около 50 человек в день, в основном это переломы верхних и нижних конечностей.

В травмпункте рассказывают, что именно из-за гололеда количество пациентов значительно увеличилось. Кто-то приходит самостоятельно, а кого-то доставляет скорая помощь. Из-за потока пациентов у врачей даже нет времени дать интервью, поэтому поговорить с травматологом удалось только по телефону.

«Около 50 обращений, и практически 50% переломы. Скользко, люди падают и ломаются. Отделение переполнено сейчас, оперативные вмешательства ежедневные. По 6-8, и до 10 операций. Элементарные вещи, вынесли мусор или поход в магазин заканчивается переломами»,- говорит врач травматолог — ортопед Костанайской городской больницы Артем Тисленко.

По словам Артема Тисленко, большая часть пациентов, поступающих в травмпункт — это люди преклонного возраста. Они как раз более подвержены травмам. Врач также советует, при травмах сразу обращаться за квалифицированной помощью.

«У меня соседи, пацан вот тут шел и ногу сломал. Именно вот здесь. Это кошмар какой-то, богом забытый край что-ли? Кто-нибудь будет за этим смотреть? Никто не будет»,- жалуется одна из жительниц города.

Врач травматолог в очередной раз напоминает, что для гололеда необходимо приобрести себе ледоступы. А пожилым людям, чтобы не подвергать себя опасности, переждать сильный гололед дома. К слову, добиться комментария от представителей акимата или городского отдела ЖКХ по этой ситуации нам так и не удалось. Уже неделю они обещают встретиться с журналистами, но постоянно откладывают интервью.

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