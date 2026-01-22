В Костанае расширены возможности полиции по обеспечению общественной безопасности — в городе начали работу 36 новых камер видеонаблюдения. Устройства установлены в местах массового пребывания горожан и гостей областного центра.

Где появились новые камеры

Как сообщил заместитель начальника Центра оперативного управления ДП Костанайской области Руслан Субочев, камеры размещены преимущественно в парках, скверах и на общественных пространствах, где регулярно проходят культурно-массовые мероприятия. Среди локаций — Парк Победы, площадь Целинников, Казахско-Французский центр, Сити-центр, а также территория областного акимата.

Инициатива акимата и новые возможности

Инициатива по установке камер принадлежит Акимат города Костаная; монтаж выполнен по заказу городских властей. Одним из ключевых отличий новых устройств стала увеличенная высота опор, что позволит в перспективе расширить функционал.

По словам Руслана Субочева, система готовится к внедрению аналитики на базе искусственного интеллекта — с возможностями распознавания номерных знаков и лиц, выявления разыскиваемых, а также фиксации оставленных без присмотра предметов.

Как работает аналитика

Новые камеры, как и многие ранее установленные, способны вращаться на 360 градусов. Уже с прошлого года в Костанае действует пилотный проект с аналитическими функциями: системы распознают разыскиваемых не только по уголовным делам, но и, к примеру, по задолженностям по штрафам и иным платежам. Транспорт идентифицируется по номеру, марке и цвету.

Инспектор батальона патрульной полиции ДП Костанайской области Бауыржан Жубатаев пояснил, что поиск автомобиля выполняется по заданным параметрам — тип, марка и цвет, после чего система показывает все совпадения, зафиксированные камерами.

Единая система наблюдения по области

Сегодня сотрудники костанайского ЦОУ наблюдают за обстановкой с помощью более чем 7 тысяч камер, установленных по всей области — в том числе в Рудном, Аркалыке, Житикаре и Тобыле. Это позволяет оперативно реагировать на происшествия и держать под контролем общественную безопасность.

Специалисты отмечают, что в дальнейшем количество камер видеонаблюдения в Костанайской области планируется увеличивать.

