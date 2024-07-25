Город в воде. Ливнями залило Лисаковск

Видео прислали жители Лисаковска. Там сегодня идут проливные дожди.

Лисаковцы сняли последствия ливней.

Данный факт в нашем аккаунте был прокомментирован.

Из-за ветра повалило ветки деревьев на автомобили.

Появилось еще несколько видео из Лисаковска. На одном из них на женщину упало дерево.

Синоптики прогнозируют и на завтра непогоду. Дождь, гроза, на западе, севере области сильный дождь, град, шквал. Ветер восточный, юго-восточный 9-14, на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 25 м/с.

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