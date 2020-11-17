Города Костанай и Рудный закрыты для въезда и выезда. Кто сможет проехать через санпост?

Очередное ужесточение карантина ввели в Костанайской области. С сегодняшнего дня города Костанай и Рудный закрыты для въезда и выезда. Проехать через санитарный пост смогут только те, у кого есть документы, подтверждающие необходимость. Это может быть справка с места работы или направление в медучреждение. При этом передвижение между другими населенными пунктами региона не ограничено, передает alau.kz

В Костанайской области с сегодняшнего дня снова ужесточен карантин. Согласно новому постановлению главного санитарного врача региона, передвижение по Костанайской области не ограничено, но въезд или выезд с региона, а также в города Костанай и Рудный станет возможным не для всех. Попасть, к примеру, в областной центр смогут только те, у кого есть разрешающие документы.

«При предъявлении путевых листов, нарядов на работу, планов заданий, товарных накладных, командировочных документов, направлений в медицинские учреждения, удостоверения личности для сотрудников жизнеобеспечения населения, лиц въезжающих и выезжающих по медико-социальным показаниям, транзитных пассажиров и автоперевозчиков грузов», — указал главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло.

Тем, кто имеет загородные дома, дачи, необходимо будет предоставлять документы о праве собственности. Людям, живущим в Рудном, но работающим в Костанае необходимо иметь справку с места работы. При этом между населенными пунктами области движение не ограничено. То есть попасть, допустим, из Денисовского района в Костанайский можно без проблем. Но междугородние и внутриобластные маршруты сейчас под запретом. Что же касается тех, кто живет в городе Тобыл и Заречном, то они могут приехать в город либо на личном авто, такси либо на автобусе.

«К этому пункту мы сейчас не будем относить городской транспорт, который обслуживает Тобыл это у нас 101, 102 маршрут и также поселок Алтынсарино и поселок Садовый. Конечная станция автобусов, которая находится в городе Костанай с автобусного парка, который находится в городе Костанай этим автобусам не запрещено движение по маршруту своего следования», — пояснил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Костанайской области Виталий Цой .

Владимир Нечитайло указал, что новые ограничения вводятся сроком на одну неделю, но могут меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе.

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