Городская школа детского творчества продолжает набор детей в кружки и секции. Кстати, с этого года в процедуру приема заявлений ввели новшества, сейчас это делается онлайн через специальную платформу.

Также, записаться на секцию или кружок теперь можно и в течение года, если будут вакантные места.

Диас Талгатов занимается в городской школе детского творчества совсем недавно. Молодому человеку сейчас 16 лет. Он и раньше занимался жекпе жек. Сейчас решил продолжить. Признается, что тут заниматься удобно по времени, так как учеба у него со второй смены, а с утра он может посещать тренировки. Диас рассказывает, что подавал документы онлайн, и считает, платформу «Миндаль» удобной, потому что там сразу можно увидеть расписание.

«Занимаюсь уже лет 5. Этот вид спорта мне нравится, привел меня в него брат. Влюбил меня, начал заниматься. Уже есть определенные успехи, был чемпионом области. Пришел в этот зал, потому, что нравится этот тренер. Нравится как объясняет, как ведет тренировку. Сами парни нравятся, отзывчивые, хорошие»,- говорит воспитанник городской школы детского творчества Диас Талгатов.

В городской школе детского творчества набор в кружки начали с 1 августа. Если еще в прошлом году, чтобы записать ребенка, родителю с полным пакетом документов необходимо было прийти в школу и писать заявление, то теперь сделать это можно в пару кликов на специальном портале «Миндаль.кз». Родителям нужно иметь отсканированные документы: свидетельство о рождении ребенка и медицинскую справку формы 027.

«У нас 5 направлений нашей школы, это и спортивно интеллектуальное, и художественно эстетическое и декоративно-прикладное. То есть, очень много. Более 28 студий дети у нас занимаются с 5 лет. Буквально два года назад мы открыли экспериментальную группу для девочек хореография, и до 18 лет. То есть если даже ребенок в школе обучается, но ему нет 18. Он может спокойно у нас заниматься»,- отмечает заместитель директора городской школы детского творчества Гульжан Баишева.

Гульжан Баишева рассказала, что на портале «Миндаль» ребенка можно записать сразу на три кружка, и посещать их бесплатно. Есть и еще один плюс. Ранее в городской школе детского творчества набор проводился с 1 августа до 1 октября, в середине года записать ребенка на кружок или секцию не было возможно. Сейчас это можно сделать и в течение года.

«Набор теперь в принципе идет круглый год. Но, единственный момент, только на вакантные места. То есть, если вы выбрали хореографию есть вакантные места, то вы можете записать ребенка. Но, вы понимаете, что на такие студии как домбра, вокал, спортивные секции места туда разбираются как горячие пирожки. На вакантные места, круглый год, без ограничения по времени через миндаль, может подать заявление»,- говорит Баишева.

Сейчас в школе детского творчества еще есть вакантные места на кружки и секции, с ними можно ознакомиться на сайте mindal24.kz.

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