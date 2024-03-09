Городские автобусы продолжают обновлять. Как они костанайцам?

В конце прошлого года парк общественного транспорта в Костанае обновили. Местные перевозчики приобрели 54 автобуса. Все они последнего поколения. Техника адаптирована к местным климатическим условиям, оснащена электронными системами слежения и контроля скорости.

Компания SТА закупила 15 новых машин в конце прошлого года. Правда пока на линию они не вышли.

«8,10,21, в них добавятся новые транспортные средства. Большая вместимость. Удобные хорошие, обкатанные на других маршрутах города. Сейчас они проходят техническое обследование, закачивается в информатор информация звуковая о прохождении остановок. Объявления на государственном и русском языке. Для удобства пассажиров», — объяснил заместитель директора компании STA Юрий Панасенко.

Юрий Панасенко отмечает, что все технические моменты они уладят в течение недели, и уже к концу следующей новые автобусы выйдут на линию. Тем временем многие костанайцы уже смогли оценить обновлённый общественный транспорт на других маршрутах.

«Нормально, но места мало по идее».

«В целом тепло, сиденья теплые. Но, мало мест посадочных. В основном стоячие, и лестницы высокие -это минус».

«Очень чисто хорошо, но дело в том, что они резкие. Когда тормозит на поворотах, его заносит аж. А так вроде бы ничего, все нормально».

«Заходишь в автобус — такой комфорт. Просто чувствуешь себя прекрасно. Хорошие автобусы, я очень довольна как пассажир».

«Но, если подумать эти высокие ступеньки, которые в три яруса это конечно напрягает. В дневное время автобусом пользуются пожилые люди. Подниматься на ступеньки — это дискомфорт для пожилых людей. Поэтому есть смысл пересмотреть в сторону комфортности».

В городском отделе ЖКХ рассказали, что ежедневно на линию выезжают больше 160 автобусов. С 2021-го года автобусный парк удалось обновить на 60%. В этом году у перевозчиков тоже ожидается пополнение.

«В связи с обновлением общественного транспорта перевозчики списывают автобусы старых годов выпуска. Перевозчиками автобусы были приобретены в лизинг под 7%. С первоначальным взносом 20%, от стоимости автобуса. Также планируется приобретение 7 автобусов в апреле текущего года», — сказал заведующий сектором отдела ЖКХ Нурдаулет Бейсенов.

7 новых автобусов приобрел перевозчик ТТС. Напомним он обслуживает маршруты 18, 18А,19,102,103,104,105 и 118.

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