Юридическая коллизия — так аким города называет причину, по которой городские власти не могут перенести прокат машинок из сити-центра в другое место. В качестве альтернативных локаций предпринимателям предлагают триатлон-парк или набережную, но бизнесмены считают их достаточно проходимыми.

О том, что эти машинки в сити-центре мешают пешеходам говорилось уже неоднократно. При этом, накануне на совещании в городском акимате глава города Марат Жундубаев признал — привести в порядок эту часть никак не удается. Причиной проблемы в акимате называют — юридическую коллизию. А в этом году машинок и велосипедов в сити-центре стало в разы больше. В прошлом — власти избавили площадь от незаконных киосков и батутов, но машинками проблема никак не решается.

«Предприниматели пользуются тем, что законодатель прописал, как должны использоваться площади общего пользования. То есть торговля под запретом, а пункта получение выгоды — такого пункта нет. Сейчас мы об этом говорим, надо это восполнить, проводим работу, чтобы дополнить этот пункт. У нас есть два варианта, мы в порядок приведем. И будем просить предпринимателей отсюда уйти»,- говорит аким Костаная Марат Жундубаев.

В качестве альтернативы предпринимателям предлагают другие площадки — триатлон-парк или набережную, но желающих покинуть «насиженное» место мало. При этом отмечают в акимате, что нередко от костанайцев поступают жалобы на то, что им не выдают чеки за оплату проката машинок и велосипедов. А это уже считается нарушением.

«Индивидуальные предприниматели, занимающиеся предпринимательской деятельностью принимая денежные расчеты должны обязательно на учет ставить кассовый аппарат. К наличному расчету у нас относятся не только наличные деньги, но переводы — тоже наличный расчет. Безналичный платеж — это платежное поручение. Хотелось бы напомнить всем, что нужно за получение своей услуги, если вы рассчитываетесь должны просить чек контрольно-кассовой машины. Это культура, это — добросовестная конкуренция среди предпринимателей»,- отмечает главный специалист управления госдоходов Жанна Турганова.

С предпринимателями специалисты акимата встречаются регулярно. Но по их мнению те локации, которые предлагают им в качестве альтернативы сити-центру не такие «проходимые». И все-таки решить вопрос о переносе машинок в акимате обещают уже в ближайшее время.

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