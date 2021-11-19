Гороскоп на 19 ноября для каждого знака Зодиака: как с помощью предсказаний улучшить свою жизнь

Овен

♈ Обычно Вы не очень-то импульсивный человек, но почему бы не позволить себе иногда действовать спонтанно? Никакого вреда от этого не будет! Вы можете не менее эффективно достигнуть поставленных целей, если просто будете бежать вперед. Не обязательно тратить по нескольку дней или даже недель на исследование всех возможных факторов. Вариантов развития событий очень много, зачем же пытаться учесть их все? Сейчас Вы полны позитивной энергии, и такую возможность не стоит упускать — действуйте!

Телец

♉ Вы лучше других понимаете, что происходит вокруг, и окружающие будут зависеть от Вашей помощи. У Вас есть ответы, которые многое для них прояснят и помогут двигаться в правильном направлении. Но пытаясь получить эти ответы, люди могут вести себя странно. Приготовьтесь к неожиданным просьбам, необычным действиям и странным уловкам. Никто не будет говорить напрямик, однако Вы не сможете никому помочь, пока Вас открыто об этом не попросят.

Близнецы

♊ Сегодня необходимо или молчать, или говорить все без утайки. Нет смысла делиться с кем-то своими идеями, если Вы выскажете их лишь частично, поэтому не держите важную информацию в секрете. Речь не о том, чтобы излить всю свою душу — нужно лишь проявить честность и доверять своим собеседникам. Они Вас выслушают и не станут осуждать. Когда Вы говорите все, как есть, люди очень ценят это и хотят ответить тем же. А Вам сейчас очень важно произвести на окружающих наилучшее впечатление.

Рак

♋ Сегодня Вы будете двигаться вперед на полной скорости! Ваш ум еще более восприимчив, чем обычно, поэтому Вы сможете научиться новым вещам очень быстро. Сейчас самое время записаться в студию йоги, начать чтение объемного романа или попробовать какое-нибудь новое хобби. Однако, если любая интеллектуальная деятельность не составит для Вас труда, нельзя сказать то же самое о физической выносливости. Поэтому пропустите занятие в тренажерном зале и посвятите это время умственному труду.

Лев

♌ Сегодня Вам придется заняться вопросами энергии — как пополнять ее запасы, разумно расходовать и делиться ею с другими. К Вам будут обращаться с драматичными историями, которые нужно долго и терпеливо выслушивать и давать полезные советы. Уделите просящим необходимое время и ни секундой больше. У Вас и без того полно дел, которые далеко не так душещипательны, зато куда более интересны. Следите за тем, чтобы не переборщить с общением.

Дева

♍ Дайте сегодня волю своему любопытству. Проявите побольше открытости и дайте любознательности выбрать путь для Вас. Думаете о том, готов ли объект Ваших симпатий к романтическим отношениям? Подойдите и спросите об этом! Интересуетесь, как будете выглядеть в новом образе? Пройдитесь по магазинам и загляните в те, которые раньше обходили стороной. Выходить за привычные рамки настолько интересно, что это может войти у Вас в привычку. Перед Вами открывается множество возможностей узнать о себе что-то новое.

Весы

♎ В последнее время Ваша креативность просто-таки бьет фонтаном, и все, что от Вас требуется сегодня — это продолжать в том же духе. Не старайтесь долго и подробно все обдумывать — позвольте себе оставить немного пространства для импровизации. Вам нужно больше воздуха! Пусть воображение унесет Вас в новые восхитительные места. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы обустроить свою жизнь совершенно по-новому. У Вас все получится!

Скорпион

♏ Сегодня нужно направить побольше энергии на то, чтобы восстановить баланс между домашней и публичной жизнью. Ходить куда-то с друзьями, общаться и веселиться очень приятно, однако не стоит это делать каждый вечер. Дома могут быть проблемы, которые Вы игнорируете, поэтому постарайтесь побольше времени уделять семье и показать родным, что Вы про них не забыли. Отнеситесь ответственнее ко всем своим обязанностям.

Стрелец

♐ Люди, которые имеют значительную власть над Вашим расписанием, хотят внести в него изменения, которым Вы будете очень рады. Поэтому сейчас самое подходящее время обсудить это с ними — сделайте это как можно раньше. Тема разговора может быть абсолютно любой — от изменения сроков выполнения очень важного дела до бронирования лучшего столика в ресторане. Ваша улыбка, блеск в глазах и неудержимое обаяние способны покорить весь мир!

Козерог

♑ Лучший способ увеличить свои сбережения в будущем — это начать экономить прямо сейчас. Это очень простое и логичное правило, однако о нем легко забыть, стоя перед витриной с новой вещью, которую Вы очень хотите. Поэтому сегодня стоит обзавестись новой привычкой. Если Вас одолевает желание приобрести какую-нибудь новинку, просто скажите «нет». Может показаться, что сама судьба заставляет Вас расстаться со своими кровными деньгами, но это не так. Вы вполне в силах разумно распоряжаться своими средствами.

Водолей

♒ Вы всегда со всем справляетесь наилучшим образом, так зачем же нервничать из-за выступления или презентации, которые Вам предстоит провести? Будьте уверены в том, что аудитория, какой бы большой она ни была, будет очень впечатлена Вашим выступлением. Вместо того чтобы тратить энергию на пустые переживания, направьте ее на подготовку к оглушительным овациям. Это поможет Вам зарядиться уверенностью в себе. Она никуда не исчезла, но придется постараться, чтобы вытащить ее из глубин своей души на поверхность.+

Рыбы

♓ Сейчас Ваша энергия не на самом высоком уровне, но и что с того? Сделайте небольшую паузу и перестаньте тратить силы на то, чтобы угнаться за остальными. Что Вам сейчас действительно нужно, так это отдых. Если это возможно, постарайтесь поспать подольше. Перенесите запланированную встречу, если она заставляет Вас волноваться. Или попросите помощи в серьезном деле. Присутствие другого человека принесет Вам немало удовольствия, а кроме того, поможет зарядиться энергией и закончить этот день на высокой ноте.

sibkray.ru

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.