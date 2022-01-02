Гороскоп на 2022 год по знакам зодиака: чего ждать от Голубого Водяного Тигра

«Покровитель года не терпит суматохи и спешки, так что он сам направит энергию в нужное русло и укажет путь, главное вовремя это заметить, — рассказывает астролог Юлиана Миляева. — Огненным знакам (Овен, Лев, Стрелец) стоит сдерживать гордость и высокомерие, выдвигать на первый план социальные контакты, командную работу и семейные ценности. Если они этого не сделают, то будущий год закончится для них болезнями и тотальным одиночеством. Воздушным знакам (Близнецы, Весы, Водолеи) придется научиться распределять рабочее время и соотносить затраты с дивидендами — основную прибыль должно приносить то, что требует минимум времени и усилий, а не наоборот, передаёт www.vokrug.tv

Земляным знакам (Тельцы, Девы, Козероги) придется умерить амбиции сделать ставку на долгосрочное развитие во всех жизненных сферах, кроме здоровья — только в его отношении решения придется принимать быстро и не жалея денег. Наиболее успешным год станет для водных знаков (Раки, Скорпионы, Рыбы). Они будут пользоваться полным покровительством управителя года и могут получить максимум удовольствия и прибыли. Но и им будет важно проявлять осторожность и разумно следовать эмоциям».

Чтобы 2022 год сложился удачно, Овнам надо начать его спокойно, что уже служит серьезным испытанием. Самыми тяжелыми станут первые три месяца: вас ожидают финансовые трудности, стычки с руководством и коллегами, нервная обстановка дома. Но уже с начала апреля ситуация наладится. Холостым Овнам пора наслаждаться свободой и не искать серьезных отношений, потому что как только вы заведете долгосрочный роман, начнутся драмы. Тем, кто уже связал себя узами брака стоит сменить фокус внимания на детей или бытовые вопросы. Сделайте ремонт, запланируйте постройку дома, смените автомобиль или съездите в отпуск мечты. В отношении здоровья стоит уделить внимание сосудам головы и шейному отделу позвоночника.

Тельцам, желающим получить стабильный доход или пассивный источник прибыли, в 2022 стоит вложиться в покупку земельных участков или загородной недвижимости. Все остальные операции принесут только потери и разочарования. Посвятите финансовым и карьерным вопросам всё время вплоть до лета, так как вторая половина года важна для построения гармоничных отношений с родственниками и обустройства личной жизни. Женатые Тельцы могут внезапно прийти к решению о разводе или гостевом браке, что очень не понравится партнеру. А вот холостые представители знака, наоборот, утонут в романтике и нежных чувствах. В отношении здоровья год будет хороший, так что за эту сферу бояться не стоит.

Близнецам в 2022 году придется пересмотреть жизненные приоритеты и на первое место поставить собственное благополучие. Родственники, друзья, работа и всё остальное подождут, а ваши нужды — нет. Иначе, вы полностью подорвете как психическое, так и физическое здоровье. Лучше всего Близнецам будет уехать на ретрит в какой-нибудь храм, монастырь или просто пустынный остров, где они останутся наедине со своими мыслями. В отношении здоровья берегите лицо — в теплом климате вероятны аллергические реакции и солнечные ожоги. В любовном отношении Тигр подарит Близнецам год богатый на новые знакомства. Холостым представителям знака это будет приятно, а вот женатым может пошатнуть брак.

Главная опасность для Раков в 2022 — глупые предложения недальновидных родственников. Этот знак самый семейный и для него давление любимых людей просто чудовищно, но придется набраться сил и стойко отказывать в нелепых предложениях и просьбах. Чего бы они ни касались, кивайте, слушайте, но думайте только своей головой, а иначе потеряете всё, что нажито непосильным трудом. Особенно это касается отношений со второй половинкой, которая не ценит то, что вы для нее делаете. Тигр даст возможность трезво взглянуть на вещи и вам обязательно стоит ей воспользоваться. Летом возьмите отпуск и хорошенько отдохните. Помните: дела и заботы будут всегда, но, если вы не поможете организму восстановиться, он подведет в самый неподходящий момент.

Львам в 2022 году стоит как можно больше двигаться, причем во всех смыслах. Активность и постоянные командировки помогут снискать авторитет у руководства и принесут ощутимую прибавку к зарплате. Совместный отпуск с друзьями или романтическое путешествие в копании второй половинки подарят одни из лучших воспоминаний и помогут восстановить энергию. А активные занятия спортом придадут здоровья. В целом, Львы, как ближайшие «родственники» Тигра будут пользоваться полной поддержкой хозяина года и позволят себе все, что раньше оставалось под запретом. Единственное, в чем стоит проявить осторожность — личный транспорт, в 2022 году велик риск аварий.

Девы уже в начале года почувствуют сильное влияние Тигра. Их консервативное мышление и верность традициям получит большую поддержку от управителя года, что сделает Дев просто несносными в глазах окружающих. Они будут ставиться себя выше других, постоянно всех поучать и подчеркивать превосходство. И это именно то, чего Девам стоит опасаться больше всего — удача отвернется от них так же быстро, как пришла. Зато в любовном отношении представителям данного знака высшие силы будут покровительствовать до самого конца осени. Никаких ссор, измен и скандалов. В отношении денег тоже сложится неплохо, но только если вы не растеряете уважения коллег и не станете открыто конкурировать с начальством.

2022 год обещает стать для Весов показательным и интересным: настроение и состояние этого знака будет колебаться в зависимости от сезона. Зимой холостым Весам остро захочется внимания, и поэтому они будут активно искать вторую половинку на сайтах знакомств. Это приведет к веренице необременительных романов, каждый из которых закончится разбитым сердцем. Весной этот знак переключится на работу и начнет успешный проект, который в будущем принесет хороший доход. Осень станет временем пожинали плодов, и подарит Весам славу: они получат престижную награду в своей профессии и даже обзаведутся небольшой армией поклонников и единомышленников. А вот в отношении здоровья год получится неудачным — будет много простуд и других проблем с органами дыхания.

Скорпионы начнут год почти в бессознательном от переутомления состоянии, но довольно быстро придут в себя. Уже до конца января они включатся в интереснейший проект и покажут себя в нем наилучшим образом. С февраля по апрель у семейных Скорпионов наступит время сюрпризов. Те представители этого знака, кто долго хотел детей, но никак не мог завести ребенка, наконец, увидят заветные две полоски. Холостым Скорпионам, желающим встретить настоящую любовь, придется ждать чуть подольше — примерно до начала лета. Зато роман продлится долго и действительно перерастет во что-то большее. Чтобы здоровье не подвело, стоит чаще заниматься спортом, много гулять и избегать поднятия тяжестей.

Стрельцы в 2022 году будут чувствовать себя странно. С одной стороны, Тигр оценит их напористость и решительность, подарив новые возможности. Но с другой стороны, этот знак тянет путешествовать, а для поездок будет совсем не лучшее время. Причем, и финансовом, и в эмоциональном плане. Чтобы не застрять в таком состоянии, Стрельцу будет важно много общаться с друзьями и выбираться шумной компанией на вечеринки или за город. Регулярный отдых и развлечения помогут сохранить оптимизм и правильный настрой. Зато в финансовом отношении даже стараться не придется — Вселенная сама сделает Стрельцам хороший подарок. Они могут получить хорошее наследство, выиграть солидную сумму в лотерею или просто найти клад. Главное потом распорядиться им с умом и не потратить свалившее на голову богатство на ерунду.

Козероги в 2022 году будут счастливы в личной жизни и благополучны в финансовом отношении, но год станет настоящим испытанием для долгой дружбы. Как ни жаль, но этот год покажет, кому из приятелей вы можете доверять, а на кого полагаетесь напрасно. Вас могут бросить и предать даже самые близкие люди, а вот те, от кого вы ждали подвоха, наоборот, окажутся верными соратниками. В финансовом отношении 2022 году благоприятен для покупки недвижимости, замены машины или других глобальных трат. Чем больше денег вы пустите в оборот или потратите, тем больше их «прилипнет» обратно. Здоровье у вас будет крепким и хорошим, но только в том случае, если вы побережете нервную систему и вовремя остановите эмоциональное выгорание.

Новый год начнется для Водолеев в большой и очень радостной покупки, которую вы долго откладывали. Постарайтесь насладиться всеми прелестями своего положения и не бойтесь, что с вашим сокровищем что-то случится. Вселенная услышит ваши мысли и сделает ровно то, чего вы боитесь. Лучше переключите внимание на заботы о доме или любовные отношения, которые, кстати, в 2022 сильно просядут. Как бы вы ни были заняты, всегда находите время для общения с друзьями и не игнорируйте свою вторую половинку. А иначе никакие материальные блага не спасут вас от одиночества. В отношении здоровья год будет хороший, только поберегите ноги — велик риск переломов и разрыва сухожилий из-за неудачных прыжков и падений.

Рыбам в 2022 году стоит больше думать о материальной составляющей. Судьба подкинет вам непростой выбор в карьере: на одну чашу весов встанет большая зарплата, но совершенно неинтересная работа в плохом коллективе, а на другую скромный доход, но зато в команде мечты. Принимайте решение не сердцем, а головой и будьте готовы к моральным лишениям. Те Рыбы, которые недавно стали родителями, будут наслаждаться семейной жизнью. А вот те, кто еще холост и свободен от обязательств, внезапно захочет остепениться. Только не бросайтесь в ЗАГС с первым встречным — такой брак закончится не менее быстрым и драматичным разводом.

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