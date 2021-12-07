Гороскоп на 7 декабря: Близнецы устроят ужин с деликатесами, а Стрельцы будут максимально убедительны

Овен

Хватит слушать других, вашего опыта и знаний хватит не только для решения своих проблем, но и для того, чтобы давать ценные советы тем, кому они понадобятся.

Телец

У вас возникнет отличная идея для стартапа. Не стоит ее откладывать, лучше начните искать стартовый капитал и куйте железо, пока горячо.

Близнецы

В последнее время вы много трудились и наконец-то настал момент, когда надо чуть-чуть расслабиться. Устройте ужин с любимым человеком и побалуйте себя какими-нибудь деликатесами.

Рак

Не бросайте начатое. Да, вам могут предложить нечто более соблазнительное, но перспективы этого весьма туманны, и вы сильно рискуете остаться у разбитого корыта.

Лев

Вам стоит поставить вопрос ребром в отношении с окружающими – вы просто-напросто стали дойной коровой. От вас требуют либо деньги, либо время, либо ваши навыки, не давая ничего стоящего взамен. Поставьте людей, злоупотребляющих вашей добротой, на место.

Дева

Откажитесь от любых азартных занятий, удача вряд ли будет на вашей стороне. Поэтому даже спорить с коллегами на что-то не стоит.

Весы

Во-первых, полагайтесь сегодня в первую очередь на свою интуицию. Во-вторых, не торопите события, все будет складываться так, как нужно и в том темпе, который возможен.

Скорпион

Не поддавайтесь на провокации окружающих. Просто делайте свое дело и не обращайте внимание на злые языки.

Стрелец

Вы сегодня максимально убедительны, можете уговорить кого угодно и на что угодно. Только не втягивайте в сомнительные авантюры окружающих при помощи своего таланта, иначе все это обернется против вас.

Следите за каждым своим шагом, обдумывайте каждое решение, потому что сегодня очень легко пойти по неправильному пути.

Водолей

Все, что касается работы и большой прибыли, должно быть тщательно обдумано. Сначала составляйте план, а потом действуйте, по наитию сегодня не получится. Если план уже составлен – не отходите от него.

Рыбы

Креатив сегодня не ваш конек, зато вы отлично воплощаете чужие идеи в жизнь. Этим и займитесь.

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