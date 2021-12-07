Гороскоп на неделю для каждого знака Зодиака

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Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года Овен

Меньше эмоций, и больше здравого смысла – Овнов ждет непростая, но чрезвычайно насыщенная неделя. В понедельник звезды советуют позаботиться о своих капиталах – подумайте о выгодных вложениях, возможно, вам удастся улучшить финансовую ситуацию. Вторник хорош для встреч с деловыми партнерами – постарайтесь преодолеть скромность, и расскажите о своих планах влиятельным знакомым. Но от неформального общения с важными особами звезды советуют воздержаться – для этой цели у вас есть друзья, которые ждут, не дождутся наступления пятницы.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года Телец

Не погружайтесь в чужие проблемы – на этой неделе у вас и своих дел более чем достаточно. Во вторник могут нагрянуть проверки – рулить служебным процессом придется именно вам. Переживать представителям данного знака не о чем, наоборот – у вас появится много поводов для радости. Начальство оценит ваше рвение, и постарается отблагодарить – просите деньгами, словесными поощрениями вы сыты не будете. В четверг Тельцы смогут расслабиться, но не ленитесь, и займитесь воплощением творческих планов.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года Близнецы

Будьте открыты новому опыту – эта неделя идеальна для учебных занятий. В понедельник Близнецов ждут на курсах повышения квалификации, а среда подходит для посещения тренингов и семинаров. Эту зимнюю пятницу полезно посвятить решению финансовых проблем. Идеи представителей этого знака воплотятся в жизнь, главное, не ввязываться в рискованные предприятия, и не доверять симпатичным незнакомцам. Благотворительные акции, запланированные на выходные, пройдут удачно, но вам следует набраться терпения – не исключены задержки бюрократического характера.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года Рак

Эмоциональные встряски нужны, но не в таких количествах – в этот период желательно сдерживаться, и не обращать внимания на мелкие неурядицы. В понедельник у Раков будут велики шансы на получение денежных бонусов, но учитесь грамотно распоряжаться финансами, и не вкладывайте деньги в первое попавшееся предприятие. В среду у вас появится возможность обзавестись полезными связями – новые деловые партнеры готовы к сотрудничеству, нужно лишь правильно себя подать. Решение семейных проблем звезды советуют перенести на пятницу. А выходные в вашем распоряжении.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года Лев

Учитесь экономить – финансовая ситуация в этот период будет стабильной, однако могут возникнуть незапланированные траты. В начале недели к вам за помощью могут обратиться приятели, но вам следует помнить: дружба дружбой, а денежки всегда врозь (просите расписку, ничего плохого в этом нет). Вторник желательно посвятить решению бытовых проблем, а вот в среду вас ждут на переговорах и сделках. Командировки, назначенные на четверг, будут удачными, а вот в пятницу от поездок желательно воздержаться. Личная жизнь в порядке, но в выходные вам придется поволноваться – ожидаются гости издалека.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года Дева

Энергии и оптимизма у вас хоть отбавляй, и этот период пройдет неплохо. Но держитесь подальше от так называемых энергетических вампиров, в этом списке не только конкуренты, но и коллеги, и даже друзья. В понедельник Девы могут прослыть денежными везунчиками, но не занимайтесь благотворительностью, раздавая средства направо и налево, а вместо этого покончите с долгами и кредитами. Вторая половина недели хороша для посещения культурных мероприятий – выходите в свет, и не бойтесь сплетен, в этот раз вашей репутации ничего не угрожает.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года Весы

В эти зимние дни вам придется поднапрячься, и доказать свою незаменимость. В понедельник вас вызовут на ковер к руководству – ничего не бойтесь, и держитесь уверенно (в вашем профессионализме никто не сомневается). Во вторник вы можете подписывать контракты и заключать сделки – вложения будут высокоэффективными, да и партнеры не подведут. В среду обороты желательно сбавить – помните о том, что инициатива наказуема, и не посвящайте в свои планы малознакомых людей. На любовном фронте перемены ожидаются в пятницу, и Весы познакомятся с интересными людьми.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года Скорпион

Не забывайте о поставленных целях, и учитесь отвечать отказом на просьбы назойливых коллег и знакомых. Всю неделю представители данного знака будут заняты в сфере творчества, но самым продуктивным днем этого периода станет среда – речь идет о выгодных сделках, и перспективных контрактах. Рекламируйте свои таланты, и не стесняйтесь обращаться за помощью к влиятельным друзьям. В четверг Скорпионы могут рассчитывать на покровительство деловых партнеров, а у некоторых представителей знака появится шанс заняться любимым делом.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года Стрелец

Вас ждет насыщенный и интересный период, но у звезд есть пара условий. Старайтесь не принимать участия в сомнительных финансовых махинациях, и ограничьте общение с авантюрными знакомыми. В понедельник Стрельцы наладят отношения с некоторыми коллегами, главное, не переходить черту, и избегать фамильярности – корпоративные посиделки желательно проводить в нерабочее время. Вторая половина недели будет богата на амурные приключения.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года Козерог

Принимайте участие в коллективной деятельности и вас непременно заметят. Выскочками вас не назовут, наоборот – ваша активность и энергичность придутся по душе и руководству, и деловым партнерам. Финансовые позиции в этот период укрепятся, и во вторник Козероги получат поддержку со стороны государственных структур. Некоторые представители знака могут рассчитывать на спонсорскую помощь – ваши идеи в рекламе не нуждаются, и влиятельные знакомые будут только рады такому перспективному сотрудничеству.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года Водолей

Поступайте так, как считаете нужным, и эта зимняя неделя пройдет насыщенно и интересно. Многим Водолеям захочется новых впечатлений, но торопиться звезды не советуют – потерпите до выходных, а пока займитесь налаживанием отношений с партнерами по бизнесу. Представители знака, занятые предпринимательством, сумеют заключить пару выгодных контрактов, и вторая половина недели порадует улучшениями в финансовой сфере.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года Рыбы

Вы устали от скучных и серых будней? Хочется порадовать себя новыми эмоциями и впечатлениями? Тогда пора встать с дивана и начать действовать, ведь всё в ваших руках и зависит исключительно от принятых решений. В начале рабочей недели лучше не испытывать на прочность нервы начальника, не опаздывать и тем более не приходить в нетрезвом виде после вчерашней вечеринки.

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