Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря для всех знаков зодиака

Определяем цели и достигаем их, возможно, несколько рискованными и авантюрными способами. Так работают планетарные влияния на этой неделе.

Нас будут занимать финансы, деловые вопросы, кто-то обратит внимания на личную жизнь. Это время осмысления и расстановки точек над «ё».

Стрельцы (22 ноября — 21 декабря)

Можно перестать витать в облаках и ждать у моря погоды. Пора активно действовать, не дожидаясь чужого одобрения.

Любовь

Любовные дела потребуют вашего внимания в конце недели. Вы начнете замечать детали и нюансы отношений, и в зависимости от того, что вы увидите, отношения изменятся в лучшую или худшую сторону.

Финансы

Можно начинать новый финансовый проект или другие шаги к богатству. Однако помните – браться можно только за то, в чем вы очень хорошо разбираетесь. Игра на чужом поле может плохо закончиться.

Здоровье

Перед Новым годом болеть некогда совсем. Не пренебрегайте средствами защиты и профилактикой. Проще предотвратить болезнь, чем потом лечиться.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Неделя очень подходит овновскому темпераменту, Овнам и карты в руки. Ситуации потребуют от вас активности, решительности, скорости. Можно больше не сидеть в углу, как мышка, а наконец-то заняться настоящим делом. Так что если вам было маловато королевство – ликуйте! Теперь вам есть где разгуляться.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

В начале недели Тельцам лучше не высовываться. Подкопите силы, потому что уже со вторника вам захочется быть в центре внимания, и вы с энтузиазмом возьметесь за свой внешний вид, будете оригинальными и экстравагантными. С пятницы вы вплотную займетесь вопросами финансов.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы займутся долгосрочным планированием и деньгами. Обработка информации и сделанные на основе нее выводы помогут вам в этих делах, будьте внимательны. В воскресенье, после всех серьезных дел, вас потянет на авантюры. Не поддавайтесь, избавьтесь от этого зуда безопасно, например, в спортзале.

Раки (22 июня — 22 июля)

У Раков прошло время уныния и эмоциональных всплесков. У вас полно сил, и вы будете без устали трудиться. Не бойтесь экспериментировать, вам сейчас все дается легко, и грех не проявить остроумие и изобретательность при решении скучных рутинных вопросов. На выходных вам откроется какой-то секрет.

Львы (23 июля — 22 августа)

Львы хотят отдыхать и веселиться. А Львы, которых не отпускает работа, начнут планировать то, как они будут отдыхать и веселиться. Это хороший период для реализации творческого потенциала – вам нужно выплеснуть переполняющую вас энергию. Можете принять участие в соревнованиях, чтобы сбросить напряжение.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы в кои-то веки сходятся во мнении со Львами. Какая может быть работа, если Новый год на пороге? Надо к нему готовиться, планировать, организовывать. Не сопротивляйтесь своему порыву, ведь именно эти дела вам сейчас будут удаваться лучше всего. Также неделя очень подходит для общения с детьми.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы готовы провести капитальный ремонт за одну неделю. Поменять все – от шторок в ванной до напольного покрытия, от сантехники до шкафов. Энергии вам не занимать, энтузиазма тоже. Но астролог Наталья Волошина рекомендует вам попридержать коней и не выкладывать миллионы. Очень скоро ваши вкусы изменятся, и вы можете пожалеть о содеянном.

Скорпионы (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы будут ходить и подозрительно коситься на окружающих. Ваши отношения с представителями рода человеческого сильно обострятся, вы начнете ждать подвоха от всех подряд, да и сами в случае чего за словом в карман не полезете. Многие отношения вы пересмотрите и измените. Только к концу недели вас отпустит, и вы займетесь деньгами.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги сейчас похожи на море. Они переменчивы в настроении – то сумрачны и суровы, то ласковы и игривы. Это признак наступающих в вас самих изменений. Вы вдруг увидите свою жизнь под другим углом, поймете, что вас не устраивает, и начнете перекраивать все под себя.

Водолеи (20 января — 18 февраля)

Водолеи настроены на командную работу. В начале недели предстоит много беготни, и вас будет заботить все, что связано с милым вашему сердцу коллективом. Потом сфера интересов изменится – вы погрузитесь в домашние дела. А в конце недели можно хорошо отдохнуть. Главное – не рискуйте.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы займутся важными делами – работой, переговорами с руководством, деловыми вопросами, финансами. Надо сказать, что при правильной линии поведения вы преуспеете во всем. С пятницы по воскресенье оставьте работу на работе и посвятите себя семейным делам и домашним заботам. Ваши близкие в вас нуждаются.

teleprogramma.pro

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