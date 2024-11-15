Горожане обсуждают: в Костанае меняют маршруты автобусов

В Костанае продолжается обсуждение обновлённой схемы общественного транспорта. Власти планируют запуск новых маршрутов и уже внесли изменения в действующие.
Какие маршруты изменились
С апреля скорректированы схемы движения маршрутов №7, №24 и №105. Их направления стали длиннее и изменились отдельные участки пути.
Так, маршрут №24 больше не делает остановки у бывшей детской областной больницы и ЦОНа по улице Гашека. Вместо этого его продлили до парка «Ұлы Дала» на КЖБИ и улицы 1-я Речная. Также добавлены заезды на улицы Гоголя и Набережная.
Планы на лето
Кроме того, в июне в областном центре планируют запустить новые автобусные маршруты №4 и №6.
Решения будут корректировать
Аким Костаная Марат Жундубаев подчеркнул, что предложенные изменения не являются окончательными и могут корректироваться с учётом мнения жителей.
«Это не догма и не окончательное решение. Это предложение. Мы будем наблюдать за работой маршрутов и при необходимости вносить изменения. Уже сейчас видим разные мнения: одни считают, что не нужно заезжать на улицу Речную, другие, наоборот, просят сохранить маршрут, потому что там проживают люди. Все вопросы будем рассматривать в процессе и реагировать», — отметил он.
Власти призывают горожан активно участвовать в обсуждении, чтобы транспортная сеть максимально соответствовала потребностям жителей.
