«Горсть перловки, морковка и луковица в долг»: прожить на минимум пытался казахстанец

Житель Павлодара Марат Сабитов провел занимательный эксперимент, попробовав жить на прожиточный минимум, и едва не впал в депрессию, передает Tengrinews.kz.

С этого года прожиточный минимум в Казахстане составляет 40 567 тенге. Именно на эту сумму и попытался прожить павлодарец.

«В минимум входят затраты на продукты питания, а также товары и услуги, необходимые для нормальной жизни. Я условно выделил около 23 тысяч тенге на питание, а остальное — на покупку мыломойки, проезд, коммунальные услуги. В течение месяца старался покупать не дорогие, но полезные продукты. Исключил полностью вредные привычки», — рассказывает Сабитов.

Мужчина каждый день представлял на своей странице в Instagram отчеты о затратах, питании, самочувствии и весе.

«В первый же день я потратил 14 тысяч тенге. Закупил овощи, крупы, почти два килограмма говядины, подсолнечное масло, зубную пасту, шампунь, туалетную бумагу. Еще купил хозяйственное мыло, которым мне пришлось мыться, стирать и мыть посуду. Мясо поделил на части, одну сразу потушил, приготовил гарнир из перловки и капусты. Так чередовал и тянул несколько дней. Маленькую булку ржаного хлеба тоже растягивал почти на неделю», — говорит павлодарец.

По словам мужчины, каждый день он пытался разнообразить свой рацион салатами из моркови, свеклы, вареными яйцами.

«Но это удавалось не всегда. Ел очень экономно. Были дни, когда в рационе вообще не было мяса. За все время купил два литра молока, 960 грамм яблок, 200 грамм сметаны, 190 грамм творога. Еще брал килограмм говяжьей печени и курицу, делил на порции и питался несколько дней. На комуслуги ушло 7679 тенге, 2200 — на стрижку. Были и незапланированные траты на дешевые лекарства от простуды, валидол и 1500 тенге на мобильную связь, благо у меня архивный тариф», — рассказывает мужчина.

Несмотря на жесткую экономию, растянуть прожиточный минимум даже на самый короткий месяц в году у павлодарца не получилось. 22 февраля у него закончились все продукты, а в кошельке осталось всего 158 тенге, которых хватило только на дорогу до работы. На обратный путь пришлось занимать у коллег.

«Из еды осталась горсть перловки, одна морковка и луковица, которую взял у супруги в долг. Поэтому пришлось свернуть эксперимент. К тому же от скудного питания ослаб иммунитет. Вначале желудок вообще бунтовал, кожа шелушилась, губы трескались. На 8-й день эксперимента родные и коллеги заметили, что я стал меньше улыбаться. Возможно, потому что все время думал о том, как сэкономить, где купить подешевле. Постоянно была какая-то тревожность, возникали депрессивные мысли, раздражительность, вялость. Один раз почти проспал на работу», — говорит павлодарец..

Единственным плюсом эксперимента мужчина назвал потерю веса. Он похудел с 93,2 килограмма до 88,2.