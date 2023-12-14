Горы мусора. Акимат Костаная сделал заявление

Акимат сделал заявление по поводу заполненных контейнеров мусором.

По данным акимата, из-за аномальных морозов, которые уже вторую неделю держатся в городе, с вывозом отходов возникли затруднения, мусорные контейнеры переполнились.

Данная проблема связана с тем, что при эксплуатации в условиях низких температур, мусоровозы имеют ограничения, т.е при температуре ниже 30 градусов гидравлические механизмы и шланги перемерзают.

«С 13 декабря в вывозе мусора по городу задействовано порядка 30 единиц специализированной техники, принадлежащей ТОО «Тазалык 2012″. Кроме того, к вывозу мусора подключились и другие подрядные организации, занимающихся уборкой снега. Всего для вывоза мусора задействовано более 80 единиц техники. Подрядные организации заверяют, что все мусорные контейнеры будут очищены от накопившихся отходов до ближайших выходных дней. Просим жителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации», — сообщили в акимате.

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