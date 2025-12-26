USD 512.81 EUR 604.19 RUB 6.57

Госинформсистемы РК будут недоступны

— Сегодня, 14:39
Изображение для новости: Госинформсистемы РК будут недоступны

pixabay.com

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщил о временных ограничениях в работе государственных информационных систем.

С 02:00 до 05:00 часов 27 декабря 2025 года Казахтелеком проведёт плановые технические работы. В этот период будет приостановлен доступ к информационным системам «ИСНА», «ЭСФ», «Астана-1» и «Кеден».

Ведомство рекомендует пользователям учитывать данный временной промежуток при планировании работы с государственными сервисами.


Изображение 2 для Аэропорт Костаная оштрафован

Аэропорт Костаная оштрафован

Агентство по защите и развитию конкуренции провело комплекс антимонопольных мер в отношении субъектов рынка аэропортовых...
Сегодня, 15:58

Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.