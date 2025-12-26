Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщил о временных ограничениях в работе государственных информационных систем.
С 02:00 до 05:00 часов 27 декабря 2025 года Казахтелеком проведёт плановые технические работы. В этот период будет приостановлен доступ к информационным системам «ИСНА», «ЭСФ», «Астана-1» и «Кеден».
Ведомство рекомендует пользователям учитывать данный временной промежуток при планировании работы с государственными сервисами.
