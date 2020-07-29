Госкомиссия рассмотрит вопрос выплаты 42 500 тенге в августе

Также будут рассмотрены вопросы поддержки экономики .Глава МНЭ Руслан Даленов прокомментировал возможную выплату населению 42 500 тенге в связи с продлением карантина, передает BaigeNews.kz.

Министр национальной экономики отметил, что этот вопрос будет решаться на ближайшем заседании Государственной комиссии.

«Вопрос продления карантина поручено рассмотреть на Государственной комиссии. На ближайшем заседании будет рассмотрен вопрос, в том числе вопросы поддержки экономики и населения в связи с продлением карантина», — ответил Даленов.

По состоянию на 29 июля было принято более 2,2 миллиона уникальных заявлений от граждан на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социально страхования на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле 2020 года. Размер выплаты равен минимальной заработной плате – 42 500 тенге. Выплата назначена двум миллионам человек. Денежные средства перечислены одному миллион 981 тысячам казахстанцам.

Напомним, что Глава государства провел совещание по проблемным вопросам эпидемиологической ситуации в стране, в ходе которого поручил продлить карантин еще на две недели.

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