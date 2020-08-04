Госорганы оказались в числе частых нарушителей доступности среды для инвалидов

Государственные органы реже создают условия доступной среды для инвалидов, чем предприниматели. Такой вывод сделали в департаменте труда и социальной защиты населения. Поводом стали проверки, которые проводились ведомством в этом году, передает alau.kz
В этом году проверить доступность разных объектов для людей с инвалидностью оказалось не простой задачей. Режим ЧП, карантин и мораторий на проверку бизнеса во многом помешали проверяющим органам. В итоге за первое полугодие проверок было в 3 раза меньше, чем за тот же период в прошлом году. Тогда их насчитывалось 61.
«Департаментом за первое полугодие 2020 года проведено 23 проверки. По итогам выявлено 180 нарушений. Наложено было 6 административных штрафов на сумму 2,2 миллиона тенге»,- сообщила Асия Дощанова, руководитель отдела Департамента труда, социальной защиты и миграции по Костанайской области.
В основном проверяли тех, кто уже попадался на нарушении и имел предписание. По нему нужно было создать условия для людей с инвалидностью. Но оказалось, что это требование организации не выполняли. Причем среди них чаще оказывались не представители крупного или среднего бизнеса, а государственные структуры.
«Это был отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыкольского района, аппарат акима Денисовского сельского округа, Наурзумский отдел занятости и социальных программ. Это ряд объектов, который не исполнил наше предписание, и они были привлечены к административной ответственности в виде штрафа на сумму порядка 300 тысяч тенге. Это каждый в отдельности государственный орган понес такие наказания»,- рассказала Асия Дощанова.
Проведя анализ по всем гос.учреждениям оказалось, что в сфере культуры только половина закрепленных за ведомствами помещений имеет пандусы и другие условия доступной среды. В сфере здравоохранения — обустроенных зданий меньше половины. Одни из лучших показателей среди управлений и отделов спорта. У них доступная среда обеспечена на 81 процент.
«Не соответствовал пандус, входная площадка, отсутствовали необходимые поручни, ширина дверных проемов не соответствовала – такие нарушения. Субъекты предпринимательства добросовестно относятся, хотелось бы отметить. В отличии от государственных структур»,- сказала руководитель отдела.
По словам сотрудника департамента, предприниматели чаще реагируют на требования создать условия для инвалидов. В прочем и в сфере бизнеса находятся нарушители. Например, материалы по отделению «Казпочты» в районе имени Беимбета Майлина передали в административный суд. Что касается тех учреждений, которые не среагируют даже на повторное предписание, то их все равно заставят установить пандусы. Сделают это, по словам Асии Дощановой, принудительно через суд.
COVID-2019 в Казахстане
93820 - зарегистрированно
65132 - выздоровевших
1058 - летальных случаев
2853 - в Костанайской области