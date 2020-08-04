Госорганы оказались в числе частых нарушителей доступности среды для инвалидов

Государственные органы реже создают условия доступной среды для инвалидов, чем предприниматели. Такой вывод сделали в департаменте труда и социальной защиты населения. Поводом стали проверки, которые проводились ведомством в этом году, передает alau.kz

В этом году проверить доступность разных объектов для людей с инвалидностью оказалось не простой задачей. Режим ЧП, карантин и мораторий на проверку бизнеса во многом помешали проверяющим органам. В итоге за первое полугодие проверок было в 3 раза меньше, чем за тот же период в прошлом году. Тогда их насчитывалось 61.

«Департаментом за первое полугодие 2020 года проведено 23 проверки. По итогам выявлено 180 нарушений. Наложено было 6 административных штрафов на сумму 2,2 миллиона тенге»,- сообщила Асия Дощанова, руководитель отдела Департамента труда, социальной защиты и миграции по Костанайской области.

В основном проверяли тех, кто уже попадался на нарушении и имел предписание. По нему нужно было создать условия для людей с инвалидностью. Но оказалось, что это требование организации не выполняли. Причем среди них чаще оказывались не представители крупного или среднего бизнеса, а государственные структуры.

«Это был отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыкольского района, аппарат акима Денисовского сельского округа, Наурзумский отдел занятости и социальных программ. Это ряд объектов, который не исполнил наше предписание, и они были привлечены к административной ответственности в виде штрафа на сумму порядка 300 тысяч тенге. Это каждый в отдельности государственный орган понес такие наказания»,- рассказала Асия Дощанова.

Проведя анализ по всем гос.учреждениям оказалось, что в сфере культуры только половина закрепленных за ведомствами помещений имеет пандусы и другие условия доступной среды. В сфере здравоохранения — обустроенных зданий меньше половины. Одни из лучших показателей среди управлений и отделов спорта. У них доступная среда обеспечена на 81 процент.

«Не соответствовал пандус, входная площадка, отсутствовали необходимые поручни, ширина дверных проемов не соответствовала – такие нарушения. Субъекты предпринимательства добросовестно относятся, хотелось бы отметить. В отличии от государственных структур»,- сказала руководитель отдела.

По словам сотрудника департамента, предприниматели чаще реагируют на требования создать условия для инвалидов. В прочем и в сфере бизнеса находятся нарушители. Например, материалы по отделению «Казпочты» в районе имени Беимбета Майлина передали в административный суд. Что касается тех учреждений, которые не среагируют даже на повторное предписание, то их все равно заставят установить пандусы. Сделают это, по словам Асии Дощановой, принудительно через суд.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.