Состояние тяжелое. Госпитализирован музыкант Игорь Николаев

Музыкант и композитор Игорь Николаев госпитализирован в палату интенсивной терапии из-за проблем с сердцем.

Его состояние врачи оценивают как тяжелое, об этом сообщает Телеграм-канал «112».

Серьезные проблемы возникли еще в январе, тогда певец был экстренно доставлен в больницу и прооперирован. Ему поставили два стента, состояние стабилизировали и врачи выписали его из медучреждения.

Вопрос о более серьезном хирургическом вмешательстве так и не сняли, сейчас после тщательного обследования медики примут решение об операции. Это станет известно буквально на днях.

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