Состояние тяжелое. Госпитализирован музыкант Игорь Николаев

Фото взято с сайта bloknot.ru
Музыкант и композитор Игорь Николаев госпитализирован в палату интенсивной терапии из-за проблем с сердцем.
Его состояние врачи оценивают как тяжелое, об этом сообщает Телеграм-канал «112».
Серьезные проблемы возникли еще в январе, тогда певец был экстренно доставлен в больницу и прооперирован. Ему поставили два стента, состояние стабилизировали и врачи выписали его из медучреждения.
Вопрос о более серьезном хирургическом вмешательстве так и не сняли, сейчас после тщательного обследования медики примут решение об операции. Это станет известно буквально на днях.