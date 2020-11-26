«Господдержкой охвачен практически весь цикл производства сельскохозкультур и животноводства» — Архимед Мухамбетов

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов выступил на брифинге в Службе центральных коммуникаций на тему территориального развития в рамках Послания Главы государства.

«В этом году государственной поддержкой охвачен практически весь цикл производства основных сельскохозяйственных культур и животноводства. На развитие АПК направлено 38,4 млрд. тенге с ростом на 15,3%. Потребность населения по основной группе продуктов питания обеспечивается за счёт собственного производства. Перерабатывающими предприятиями произведено товарной продукции на 202,0 млрд. тенге с ростом на 24%. При этом увеличилось производство сливочного масла на 19%, сыров и творога на 44%, молока и сливок на 49%, колбасных изделий на 10%, консервов на 84%, муки на 18%, круп – на 27%. Зафиксирован рост производства мяса на 6,3% и молока на 1,7%. С начала года в 4 раза вырос экспорт растительного масла, на 20% — муки. Экспортировано 800 тыс. тонн зерновых культур, 572 тыс. тонн муки»,- сказал Архимед Мухамбетов.

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