Госпошлина увеличена 38 до 78 млн тенге. Коллегия облсуда вынесла решение по делу криптовалютчика

Отменить приговор первой инстанции 35-летнему костанайцу Денису Галкину просило гособвинение в апелляционной коллегии областного суда. По мнению прокуратуры были сделаны неправильные выводы по исключению из объема обвинения некоторых цифровых активов, и общая сумма дохода подсудимого за время преступной деятельности превышала 2 миллиарда 607 миллионов тенге.

Сам Галкин, которому назначили два года заключения, вину в незаконном предпринимательстве с помощью виртуального обменного пункта не признал. Его защита настаивала на возобновлении судебного следствия. Это ходатайство удовлетворено не было.

«Сразу скажу, что это далеко не первое дело в судебной практике Казахстана. Такие приговоры состоялись и вступили в законную силу, и, однозначно, по закону об информатизации с 7 июля 2020 года на территории Казахстана запрещена деятельность по необеспеченным цифровым активам за исключением территории МФЦА», — отметила судья Мадина Саламатова.

Как отметила Мадина Саламатова, по делу были допрошены лица, которые занимались легальной деятельностью, и имеют лицензию на операции с криптовалютой с момента вступления в силу закона о цифровизации. Они, по словам судьи, пояснили, какими негативными экономическими последствиями чревата деятельность нелегальных криптообменников, и, какие негативные последствия могут возникнуть для их клиентов. Например, есть вероятность стать жертвой мошеннических схем.

«По настоящему делу были установлены и допрошены многие клиенты производившие обмен традиционной валюты на криптовалюту, и среди них, в основном были те, кто делал ставки на игровых платформах, либо направлял в последующем криптовалюту в компанию «Финико». Всем известно, что эта компания признана финансовой пирамидой», — сказала судья.

Все криптовалюты, с которыми обращался Галкин, по мнению суда, являются необеспеченными, и, исключение части из них из обвинения не обоснована. Обменом обычных валют через интернет подсудимый занимался без обязательной лицензии и регистрации.

«Считать общую сумму дохода от преступной деятельности Галкина в размере 2 607 482 279 тенге. Обратить в доход государства автомашину марки Hyundai Tucson 2021 года выпуска», — сказано в решение суда.

Суд постановил взыскать с Галкина весь незаконный доход. Также сумма взысканной с него в доход государства госпошлины увеличена с 38 до 78 миллионов тенге. Приговор может быть обжалован в Верховном суде Казахстана.

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