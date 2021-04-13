Госсанврач Костанайской области: Возможно, будем вводить какие-то ограничительные меры, но при условии…

Главный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе, передает alau.kz И ответил на вопрос об ограничениях в связи с вхождением области в «жёлтую» зону.

Накануне Костанайская область покинула «зелёную» зону.

«Возможно, мы будем вводить какие-то ограничительные меры. Но ограничительные меры вводятся с момента нахождения в «желтой» зоне в течение 5 дней. Мы находимся сейчас второй день в «желтой» зоне»,- пояснил санитарный врач.

У жителей области остаются шансы изменить ситуацию. Для этого стоит не пренебрегать ношением защитных масок в местах скопления людей и следовать правилам гигиены.

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