Госслужащие Костанайской области перерабатывают — результаты проверки

Согласно трудовому договору любой государственный служащий должен работать не более восьми часов в день, это 40 часов в неделю. Но как выяснилось, в госорганах эти нормы соблюдают не всегда. Представители агентства по делам государственной службы начали проводить проверки, в ходе которых были выявлены эти нарушения.

По данным ведомства, 204 сотрудника госструктур отработали сверх нормы 632 часа.

«Следует помнить, что госслужащим привлеченным к сверхурочным работам положена оплата не ниже, чем 1,5 кратном размере. Либо по соглашению сторон может быть предоставлен отгул. То есть за один час сверхурочной работы должен быть предоставлен част отгулов. За работу в выходные дни и праздничные дни также оплата труда, и предоставление отгулов», — отметил главный специалист департамента агентства РК по делам государственной службы по Костанайской области Батырхан Успанов.

По словам Батырхана Успанова, агентство по делам госслужбы защитило и восстановило права 93 сотрудников. Напимер 38 человек получили компенсацию, а 55-ти предоставили отгулы. По Костанаю самые «трудолюбивые» госслужащие оказались в управлениях здравоохранения, сельского хозяйства и природных ресурсов. Ведомством проводятся такие проверки регулярно. Есть определенный план, но иногда зайти с проверкой они могут и незапланированно.

«Составляется план работы мониторинга, но также мы можем проводить мониторинг и внепланово не более двух раз в год. У нас проводился социальный опрос, где уполномоченным по этике одним из вопросов звучало о привлечении к сверхурочным работам. По итогам, мы выявили, где наиболее большое привлечение кк сверхурочным работам, и там мы планируем проведение мониторинга во втором полугодии», — сообщил Батырхан Успанов.

Батырхан Успанов также отметил, что госслужащие, которым приходится перерабатывать, обратиться в ведомство могут и самостоятельно. Если факт подтвердится, за переработку накажут работодателя. С начала года в Костанайской области было возбуждено пять подобных административных дел.

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