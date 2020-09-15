Госслужащих в Костанайской области будут сокращать по нескольким принципам

До конца года в стране будет сокращено 10 процентов госслужащих. В первую очередь будет решаться, действительно ли стоит нанимать работника на вакантную должность. А уже затем будут пересмотрены некоторые функции различных ведомств и какие-то вовсе уберут. Зато заработная плата оставшихся госслужащих вырастет. Правда, высчитываться станет по-другому, передает alau.kz

Две недели назад в своем послании Президент страны поручил ускорить процедуру сокращения штата государственных служащих. Так до конца этого года будет сокращено 10 % госаппарата и до 1 июля 2021 года еще 15 %. Сегодня в костанайском департаменте агентства по делам госслужбы рассказали, как будет проходить эта работа в нашем регионе.

«Оптимизация должностей будет происходить за счет сокращения имеющихся и потенциальных вакансий. Кроме того, ежегодно госслужащие выходят на пенсию, некоторые переходят в частный сектор и иные организации. Особое внимание будет уделено на целесообразность замещения высвобождающихся таким образом вакансий», — рассказал руководитель департамента агентства РК по делам государственной службы по Костанайской области Асхат Искендиров.

Структуры госорганов и имеющиеся должности будут тщательно анализироваться на предмет «лишних звеньев», а функции различных ведомств будут пересмотрены. К примеру, уберут дублирующиеся функции, а некоторые неприоритетные задачи будут переданы в конкурентную среду. Если говорить в цифрах, то на сегодня в местных исполнительных органах региона штат составляет 3739 единиц, при этом вакансий 410 или 11 процентов.

«В том числе специалисты сельского уровня порядка 100, районного уровня порядка 120. На областном уровне имеется 85 вакансий, из которых 74 вакансий исполнительского состава, 11 единиц руководящих», — пояснил Асхат Искендиров.

К чему приведет сокращение госаппарата? К повышению зарплаты действующих госслужащих. По плану, с июля следующего года, это сразу после 25 процентного сокращения, изменится система оплаты труда. Она будет напрямую зависеть от результативности работника.

«Будет внедрена новая система оплаты труда. Это так называемая ФБШ, факторно-бальная шкала. Основана она на грейдировании. На весе должности и стаже государственного служащего на конкретной занимаемой должности. Она применяется в Японии, Сингапуре», — указал Асхат Искендиров.

Кстати, у нас эта система еще с 2018 года работает в пилотном режиме. Ее используют 10 госорганов агентство по делам госслужбы, антикоррупционная служба, министерство юстиции и некоторые акиматы. По словам Асхата Искендирова, за несколько лет такая система хорошо себя зарекомендовала. Так, в этих ведомствах в два раза сократилось количество работников, которые добровольно уходят с госслужбы, а желающих занять вакантные должности стало в три раза больше.

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