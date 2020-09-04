Госслужащих ждет сокращение: на сколько повысят зарплату оставшимся

Министр национальной экономики Руслан Даленов рассказал, как будут сокращать госслужащих и на сколько повысится их зарплата, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Глава государства поручил ускорить процесс сокращения численности работников госструктур и квазигоссектора. По вашему мнению, на сколько повысится эффективность работы госслужащих после сокращений. На сколько увеличится зарплата низовых должностей после внедрения факторно-бальной шкалы», — прозвучал вопрос, адресованный министру национальной эконономики.

Даленов ответил, что оптимизация штатной численности будет сопровождаться упрощениями, автоматизацией бизнес-процессов.

«Ряд управленческих звеньев будет предложено сократить. Особым стимулирующим фактором станет то, что зарплата будет повышена низовым звеньям. В прошлом году оклады низовым звеньям были повышены на 25 процентов. Благодаря оптимизации штатной численности появится возможность в среднем увеличить зарплату еще на 15 процентов», — сказал Даленов.

В Послании народу Казахстана 1 сентября 2020 года Президент поручил ускорить работу по сокращению государственных служащих.

О сокращении численности было объявлено еще в 2019 году. Касым-Жомарт Токаев объявил, что к 2024 году количество государственных служащих и сотрудников нацкомпаний сократят на 25 процентов.

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