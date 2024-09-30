В Рудненском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении М. за получение взятки.

Руководитель отдела государственного контроля водного фонда РГУ «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию охране и использованию водных ресурсов…» М., являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, получил взятку от руководителя садоводческого кооператива за непринятие мер в отношении него по факту нарушения водного законодательства в СО – отсутствие исправных приборов учета воды.

Сумма полученной М. взятки составила 1 111 000 тенге.

Судебное разбирательство в соответствии со ст.382 УПК проведено в сокращенном порядке.

В судебных прениях государственный обвинитель просил назначить подсудимому М. наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки, что составляет 33 360 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе…

В суде подсудимый М. вину признал в полном объеме и раскаялся.

При назначении наказания суд признал обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание — наличие малолетнего ребенка, чистосердечное раскаяние.В качестве обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, суд признал совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим тем самым принятую им присягу.

С учетом всех обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимого, а также предела наказаний, предусмотренных ст.55 УК, суд назначил М. наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки — 33 360 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе…

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