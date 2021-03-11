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Госстандарт обучения в детских садах поменяют в Казахстане

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В Казахстане поменяют государственный стандарт обучения для детских садов. Об этом заявил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На заседании правительства Аймагамбетов сообщил, что на сегодня охват детей в возрасте от 3 до 6 лет составляет 98,8 процента, а охват детей в возрасте 2-6 лет — лишь 71 процент. Большая очередность детей от 2 до 6 лет наблюдается в Алматинской, Туркестанской, Мангистауской областях, Алматы и Шымкенте.

Тем не менее, министр пообещал, что к 2025 году охват детей 2-6 лет достигнет 95 процентов.

«Для этого мы дальше будем развивать сеть частных детских садов. Планируется внедрение ваучерного финансирования и альтернативных форм организаций дошкольного воспитания.

Разработана новая модель дошкольного образования. Внедрение новой модели начнется с нового учебного года. Для этого будет изменен государственный стандарт на основе принципа «Обучение через игру», — рассказал министр.

По словам Аймагамбетова, ваучерное финансирование позволит повысить конкурентоспособность детских садов и даст положительные результаты.

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