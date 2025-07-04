Гостинница вместо набережной. В Костанайском районе запланировали реализовать крупный инвестпроект, который откроет большие экономические возможности для региона. Однако, разместится гостиничный комплекс на месте зоны отдыха у реки. На сегодня оно выглядит не совсем уютно, в том числе из-за паводка минувшего года.

Заросшие тропинки, мусор и фонарные столбы под откос. Примерно вот так сегодня выглядит набережная, которая находится со стороны города Тобыл Костанайского района. В таком состоянии она уже не первый год. Как оказалось, здесь совсем скоро планируют начать строительство гостиничного комплекса. Это инвестиционный проект и оценивается он примерно в 9 млрд тенге.

«После паводка восстанавливать было очень затратно и мы все таки предпочли, как раз было предложение инвестиционного проекта. У частника больше возможностей и финансовых, и организационных, чтобы это место было действительно хорошим, презентабельным», — рассказал заместитель акима Костанайского района Кайрат Абишев.

Кайрат Абишев отмечает, что текущее содержание Набреженой требует не один десяток миллионов тенге из районного бюджета. Что касается нынешнего облика зоны отдыха горожан, то проводить здесь работы не видят смысла, поскольку, уже к концу июля бизнесмен, который будет строить гостиницу, начнет огораживать выделенную ему площадь, поэтому, пройти на территорию набережной не получится. Разместится будущий комплекс на семи гектарах. На время строительно-монтажных работ земля будет находиться в аренде, а после ввода в эксплуатацию ее передадут в частную собственность.

«Мы все таки решили на период во всяком случае строительства, потом, когда этот инвестиционный проект будет реализован мы, естественно у нас в планах провести переговоры с инициаторами проекта, владельцами проекта, они тоже должны быть заинтересованы. И, эту набережную уже, как в больших гостиницах как заграницей, и у нас в стране, и уже его облагородить», — объяснил заместитель акима.

Однако, остальная территория, по крайней мере на период строительства, продолжит находиться под ответственностью районного акимата. Сюда входит небольшой участок, где расположены лавочки и тот самый спуск к реке. Кстати, купаться здесь запрещено, так как в этом месте быстрое течение. Кайрат Абишев добавил, что вообще сама набережная популярностью среди горожан не пользовалась все эти годы. В вечернее время здесь можно встретить лишь молодых людей на машинах.

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