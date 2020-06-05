Гостиный комплекс горел в Костанае

COVID-2019 в Казахстане
12312 - зарегистрированно
6696 - выздоровевших
52 - летальных случаев
195(+4) - в Костанайской области
Пожар произошел в пригороде Костаная. 4 июня, сгорела одна из построек, расположенного за южной окраиной города, гостиного двора. Видеозапись с места происшествия прислали наши читатели.
При пожаре, который предположительно произошёл из-за замыкания электропроводки, никто не пострадал. Возгорание началось в ночное время. Гостиный комплекс состоит из нескольких зданий, через дорогу от него расположено дачное общество. Недалеко от территории стоит лес. Всё это не пострадало, благодаря своевременной реакции охраны комплекса и помощи сотрудников противопожарной службы.
Стены небольшого кафе, сложены из блоков. Они были облицованы деревянным брусом, который и выгорел, хотя часть облицовки, двери, стоящий рядом деревянный частокол и насаждения пожарным удалось спасти. Сгорела и внутренняя отделка здания, но почти целой осталась часть сантехники.