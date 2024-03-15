Государственный герб Казахстана изменят – Токаев

Касым-Жомарт Токаев во время заседания Национального курултая в Атырау высказался о главных государственных символах Казахстана, сообщает informburo.kz

«Зримым воплощением нашей национальной идентичности являются государственные символы. В прошлом году я говорил о необходимости систематизации и приведения к единому стандарту символики наших городов и областей. Они должны отражать не только региональную специфику, но и органично сочетать в себе ключевые элементы образа страны. Сейчас в этом направлении ведётся конкретная работа», – сказал Токаев.

По его словам, в ходе обсуждений ряд экспертов и общественных активистов высказывались о необходимости модернизации всей системы государственной символики.

«Считаю, что наш небесно-голубой флаг стилистически безупречен и, главное, наглядно отражает уникальность и идеалы нашей страны. Тоже самое относится и к Государственному гимну, который ёмко вобрал в себя ценности и дух нашего народа», – сказал президент

Он отметил, что благодаря различным достижениям соотечественников мелодия гимна Казахстана звучит во всем мире. Стало доброй традицией в кругу родных и близких встречать Новый год под волнующие звуки гимна. Иначе говоря, слова и музыка гимна находят мощный отклик в сердцах наших граждан.

«В отношении же Государственного герба полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодёжи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нём присутствует эклектика и признаки советской эпохи. В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведёт общественные дискуссии. Затем – объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового Государственного герба Казахстана», – сказал Токаев.

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