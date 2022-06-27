Государство доплачивает казахстанцам за ипотечные кредиты — АФК

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Казахстан доплачивает гражданам 5,8% за ипотечные кредиты, сообщает аналитический центр ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана» (АФК).
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«Реальные ставки по займам секторов промышленности, сельского хозяйства и связи составляют минус 0,4%, 2,7% и 4,8%, соответственно, по ипотечным займам – на уровне минус 5,8%», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник, передает kaztag.kz
Коммерческой ипотеки на рынке, как следует из пояснения пресс-секретаря АФК Ильи Борового, менее 1%, и подавляющий объем ипотеки, это — госпрограммы, а они выдаются по льготной ставке, за счет государства. Банки для этого используют не собственные средства, а привлечённые от государства, поэтому, это государство за счет своих льготных госпрограмм стимулирует граждан брать более дешевые ипотечные кредиты.
Таким образом, государство за счет льготных госпрограмм доплачивает к ставке кредитования связи 4,8%, сельскому хозяйству – 2,7%, промышленности – 0,4%.
Согласно информации, реальная ставка процента в экономике, впервые с 2016 года, достигла нуля и в ближайшие месяцы может стать отрицательной.
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