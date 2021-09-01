Государство не должно помогать банкирам — Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что государство не должно помогать банкирам, передает Tengrinews.kz.

«Большое значение имеет работа по снижению уровня стрессовых активов. Мы приняли решение: государство не должно помогать банкирам. Вместе с тем, замороженные активы нужно возвращать в экономический оборот. Но исключительно на рыночной основе. Для этого нужна законодательная база. Правительству совместно с Агентством по финрегулированию следует до конца года внести законопроект в Парламент», — сказал Глава государства, озвучивая Послание народу Казахстана.

«Банковская система является самой важной частью финансового рынка. Государство, представители бизнеса и рядовые вкладчики заинтересованы в стабильной работе банков. Поэтому банки не поддерживаются бесплатно. Это один из способов стимулирования национальной экономики», — заявил Президент.

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