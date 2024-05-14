Государство раздаёт деньги костанайцам, желающим начать свое дело

В этом году с 20 мая на портале business.enbek.kz начинается прием заявок по первому потоку на получение грантов для реализации новых бизнес-идей. Изначально, старт приема заявок планировался на апрель, но из за паводковой ситуации в стране, сроки сдвинулись.

Еркеулан Уалиев один их тех, кто решил попробовать себя в предпринимательстве. Молодой человек планирует открыть продуктовый магазин.

«Идея открыть продуктовый магазин пришла ко мне совсем недавно. Я был рад услышать от государства, что будет такая финансовая помощь. Сейчас подготавливаю документы на участие и рассчитываю прибыль магазина. Думаю, я получу грант», — говорит Еркеулан Уалиев.

Размер безвозмездного гранта составляет 400 МРП или почти полтора миллиона тенге. Каждый участник может получить его только один раз. В этом году 48 граждан области смогут реализовать себя в бизнесе. По сравнению с прошлым годом это в два раза больше.

«Каждый участник может получить его только один раз. Средства гранта, позволяют начинающим предпринимателям раскрыть свой бизнес потенциал. Наладить и развить производство, обеспечить себя постоянным доходом. Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на портале, пройти проверку на соответствие условиям получения гранта. Скачать шаблон бизнес-плана и загрузить на портал, заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП», — отметила специалист филиала карьерного центра Костаная Айман Жакижан.

При этом претендент должен относиться к одной из следующих социальных категорий: лица с инвалидностью; лица с действующим статусом «кандас»; межрегиональные переселенцы; члены малообеспеченных семей, многодетной семьи; лицо, воспитывающее ребенка-инвалида; получатели пособия по потере кормильца. А также претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» со сроком не более 3 лет.

«Гранты выдаются центрами трудовой мобильности на основании решения районной, городской комиссии на рассмотрение заявления претендентов для получения гранта. Претенденты презентуют свой бизнес проект на заседании комиссии, при этом каждый член комиссии оценивает бизнес-план и заполняет оценочный лист», — говорит специалист.

Прием заявок на гранты продлится до 31 мая. В прошлом году многие из тех, кто получил поддержку от государства, открыли свое дело в сфере услуг. Большее количество проектов было связано с созданием кондитерских изделий, станций технического обслуживания и центров обучения детей.

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