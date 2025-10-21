По состоянию на 1 октября 2025 года специальная социальная выплата (ССВ) назначена 5387 гражданам, проработавшим длительное время во вредных условиях труда. Всего за назначением выплаты обратились 5468 человек, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Из общего числа заявителей:

за выплатой из двух источников (республиканский бюджет и ЕНПФ) обратились 436 человек , из них 431 уже получили назначение;

(республиканский бюджет и ЕНПФ) обратились , из них уже получили назначение; за выплатой из четырёх источников (республиканский бюджет, ЕНПФ, работодатель и страховая компания) обратились 5032 человека, назначено 4956 выплат.

Кроме того, 116 граждан ожидают заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компанией, а 75 пока не ответили на SMS-уведомления. Шесть заявителям было отказано из-за несоответствия установленным требованиям.

Где больше всего получателей

Больше всего заявлений поступило из Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей :

Карагандинская область — 66 заявок по двум источникам и 720 по четырем;

Павлодарская — 27 и 671 соответственно;

Восточно-Казахстанская — 39 и 398.

Что нужно знать о выплате

С 1 января 2024 года в Казахстане действует специальная социальная выплата для граждан, длительное время работавших во вредных условиях.

Чтобы получить выплату, необходимо:

достичь 55-летнего возраста ;

; иметь не менее 7 лет профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ;

в ЕНПФ; прекратить работу во вредных условиях или перейти на лёгкий труд.

ССВ выплачивается до достижения пенсионного возраста. Работники могут либо уйти на заслуженный отдых, либо перевестись на безопасную должность и получать выплату одновременно с заработной платой.

Кто имеет право на ССВ

В соответствии с Социальным кодексом, работодатели перечисляют профессиональные пенсионные взносы за сотрудников, занятых на работах с вредными условиями труда. Перечень таких профессий включает более 2,3 тысячи позиций в 17 отраслях экономики, включая горнодобывающую, металлургическую, обрабатывающую промышленность и другие.

Выплаты направлены на поддержку казахстанцев, чья трудовая деятельность связана с риском для здоровья, и служат компенсацией за годы работы в сложных и опасных условиях.

ЕНПФ заработал больше, но инфляция всё ещё "съедает" доход вкладчиков Доходность пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) за девять месяцев 2025 года достигла 7,7%,...

Туман на дорогах: автомобилистов призывают к осторожности С наступлением осени на дорогах Казахстана участились случаи густого тумана, который значительно осложняет движение транспорта....

Связь подорожает: в Казахстане готовятся к росту тарифов до 20% На заседании правительства представители компаний сотовой связи рассказали о возможном повышении тарифов на услуги связи...