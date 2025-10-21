USD 538.12 EUR 627.02 RUB 6.65

Государство выплатило миллионы тенге казахстанцам: кто получил

— Сегодня, 13:48
тенге, деньги

Фото alau.kz

По состоянию на 1 октября 2025 года специальная социальная выплата (ССВ) назначена 5387 гражданам, проработавшим длительное время во вредных условиях труда. Всего за назначением выплаты обратились 5468 человек, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Из общего числа заявителей:

  • за выплатой из двух источников (республиканский бюджет и ЕНПФ) обратились 436 человек, из них 431 уже получили назначение;
  • за выплатой из четырёх источников (республиканский бюджет, ЕНПФ, работодатель и страховая компания) обратились 5032 человека, назначено 4956 выплат.

Кроме того, 116 граждан ожидают заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компанией, а 75 пока не ответили на SMS-уведомления. Шесть заявителям было отказано из-за несоответствия установленным требованиям.

Где больше всего получателей

Больше всего заявлений поступило из Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей :

  • Карагандинская область — 66 заявок по двум источникам и 720 по четырем;
  • Павлодарская — 27 и 671 соответственно;
  • Восточно-Казахстанская — 39 и 398.

Что нужно знать о выплате

С 1 января 2024 года в Казахстане действует специальная социальная выплата для граждан, длительное время работавших во вредных условиях.
Чтобы получить выплату, необходимо:

  • достичь 55-летнего возраста;
  • иметь не менее 7 лет профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ;
  • прекратить работу во вредных условиях или перейти на лёгкий труд.

ССВ выплачивается до достижения пенсионного возраста. Работники могут либо уйти на заслуженный отдых, либо перевестись на безопасную должность и получать выплату одновременно с заработной платой.

Кто имеет право на ССВ

В соответствии с Социальным кодексом, работодатели перечисляют профессиональные пенсионные взносы за сотрудников, занятых на работах с вредными условиями труда. Перечень таких профессий включает более 2,3 тысячи позиций в 17 отраслях экономики, включая горнодобывающую, металлургическую, обрабатывающую промышленность и другие.

Выплаты направлены на поддержку казахстанцев, чья трудовая деятельность связана с риском для здоровья, и служат компенсацией за годы работы в сложных и опасных условиях.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.